Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.

Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС.

Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей».