Рыбинск. Криминальная хроника с 5 по 12 апреля

12.04.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции раскрыта кража велосипеда

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского муниципального района и сообщила о том, что обнаружила проникновение в гараж, расположенный в п. Тихменево, откуда был похищен велосипед. Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый — местный житель 2005 г.р. Дав признательные показания пояснил, что похищенный велосипед продал и выручи за него около 7 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ущерб, причиненный заявительнице частично возмещен, расследование продолжается.

В ходе распития спиртного жительница Рыбинска лишилась сотового телефона и денег

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах лишилась сотового телефона и банковской карты, с которой были сняты денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность к совершению преступлений жителя г. Рыбинска, мужчины 1999 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что пригласил к себе в гости заявительницу, с которой случайно познакомился в магазине. При общении в ходе совместного распития спиртных напитков запомнил код от приложения мобильного банка в телефоне гостьи, а затем, улучив момент, похитил его.

После ухода заявительницы, обнаружил банковскую карту, которую она обронила — похищены около 6 тысяч рублей, путем оплаты товаров бесконтактным способом в магазинах г. Рыбинска. Также с использованием мобильного приложения с банковской карты заявительницы похищены денежные средства в сумме 120 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 и 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

Не забывайте — злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Будьте внимательны – не оставляйте свою банковскую карту без присмотра, исключите доступ третьих лиц к сотовому телефону, чтобы не допустить несанкционированное использование мобильных банковских услуг. При потере мобильного телефона или карты следует обратиться к оператору для блокировки.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Раскрыты кражи из магазинов

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступили сообщения о кражах товара в торговых точках – в магазине на ул. 9 мая похищена зубная паста на сумму около тысячи рублей, в магазине на ул. Куйбышева дезодорант на сумму около 4,5 тысячи рублей.

Участковым уполномоченным полиции установлена причастность к совершению краж ранее судимого жителя г. Рыбинска 1966 г.р. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Ранее в Рыбинске в дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила о том, что мужчина, проживающий по соседству, причинил ущерб на сумму 35 тысяч рублей. Участковым уполномоченным полиции ОП «Волжский» установлен подозреваемый — житель г. Рыбинска 1986 г.р., который разбил на балконе заявительницы четыре стеклопакета. Дав признательные показания, мужчина пояснил сотрудникам полиции, что у него с соседкой, проживающей этажом ниже, сложились личные неприязненные отношения.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Рейдовые мероприятия по выявлению фактов несанкционированной торговли

6 апреля 2021 года Сотрудниками отдела исполнения административного законодательства МУ МВД России «Рыбинское» совместно с представителями отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа город Рыбинск были проведены рейдовые мероприятия по выявления фактов несанкционированной торговли на территории города Рыбинска.

В ходе рейдовых мероприятий в районе одного из городских рынков выявлен факт несанкционированной торговли с автомобиля. Продавец не смогла предоставить разрешающие торговлю документы, а также документы подтверждающие качество и происхождение товара.

Правонарушение задокументировано, сотрудниками администрации городского округа город Рыбинск составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 18 (Уличная торговля в неустановленных местах) Закона ЯО от 03.12.2007 № 100-З «Об административных правонарушений».

Ранее продавец уже была привлечена к ответственности за совершение подобного правонарушения.

Уличная торговля в местах, не отведенных для этих целей, совершенное лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 18 Закона ЯО от 03.12.2007 № 100-З влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — в размере двухсот тысяч рублей.

В целях выявления и пресечения фактов торговли в неустановленных местах, сотрудниками МУ МВД России « Рыбинское» проводятся рейдовые мероприятия. Так, в минувшие выходные было выявлено 4 факта несанкционированной уличной торговли.

Материалы проверок направлены в административную комиссию городского округа город Рыбинск для рассмотрения вопроса о привлечении правонарушителей к административной ответственности.

Стихийная торговля отрицательно влияет не только на внешний вид города. Приобретая товар на уличных стихийных развалах, нельзя быть уверенным в его качестве и безопасности.

Житель Рыбинска подозревается в краже оборудования

В дежурную часть полиции г. Рыбинска поступило сообщение о том, что из подвального помещения одного из домов неизвестные лица похитили компрессор.

Ущерб от кражи составил около 30 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый — местный житель 1996 г.р. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что сорвал навесной замок, проник в подвал и похитил компрессор с целью его дальнейшей реализации. Похищенное изъято.

Расследование продолжается.