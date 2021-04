Мнение: Шлем Константина Великого с могущественными артефактами внутри

"Я медленно-медленно поворачиваю к тебе свой потрясающий профиль…" (продолжение).

Возвращаюсь к своему циклу о приключениях портретного профиля на монетах и медалях, как они появились на монетах, а потом исчезли и снова появились в эпоху Ренессанса. Вот обещанное продолжение о том, как медленно происходил разворот из профиля в анфас.

Физиономии некоторых византийских императоров на монетах крайне уморительно разглядывать.



В прошлый раз я начала рассказывать, как же так случилось, что в позднеантичных/византийских монетах вместо удобных профилей стали чеканить нелепые анфасы. И мы разобрали первую, самую очевидную причину — аналогию с позой Иисуса Христа. Но ведь была и еще одна, более загадочная.

Дело в том, что в византийских монетах была промежуточная стадия, трех-четвертная. Что для монет, тем более таких архаичных по стилистике, очень ненормально. Причем появилась она уже после фаса, вернее, небольшого периода бытования императорского фаса.

НЕБОЛЬШОЙ ОАЗИС ФАСА

Первый заход появления фаса на римских монетах, видимо, случился в районе Максенция (3 век н.э.). Но это будет небольшая вспышка, которая захватит его современников и соперников Лициния и Константина Великого. После этого римские (и византийские) монеты вернутся к профильному варианту, адаптируют 3/4-й, и только при Юстиниане I (6 век н.э.) полностью опять утвердятся в изображениях на монетах в фас. На сей раз уже с дикой потерей качества.

Взгляните, если есть силы, на мои хронологические схемы с римскими императорами (полностью 11 мб) и византийскими (полностью 12 мб). Вот нужный нам кусочек схемы с римскими императорами: обсуждаемые монеты обведены зеленой рамкой, это императоры Максенций (305-312 годы) и Лициний (307-324 годы). Голубой рамкой обведен Константин Великий и его ближайшие преемники.



Вот монеты Максценция и Лициния с явными анфасами:

Максценций (явно сделано с какого-то хорошего, "похожего" портретного бюста)



Лициний (более стилизованная, упрощенная манера)



Лициний с сыном. Как будто христианские императоры, или даже святые с нимбами, по композиции.

Сюда, на мой взгляд, примыкает эта редкая монета Константина Великого, сделанная как раз после его военной победы над Лицинием (известно 3 экз.). Император "изображен" в иконографии Христа Пантократора, которую на самом деле еще не изобрели.

Вот еще одна монета Константина, с небольшим разворотом головы. Очень тонкая работа, хотя увы, нос стерся.

После Константина Великого этот четкий фас на монетах исчезает почти на два века.

Возникновение подобного типа портретов на монетах в районе Максенция и Константина в позднеримском искусстве не является чем-то не предсказуемым, поскольку прочее римское искусство нормально к такой иконографии относилось.

В живописном римском портрете с фасами все было хорошо очень давно, насколько можем судить.

Вот "Тондо Северов", ок. 200 г. н.э., на котором изображен император Септимий Север с женой Юлией Домной и сыновьями Гетой и Каракаллой (лицо первого уничтожено по приказу второго).



По фаюмскому портрету вы помните, что там тоже все было хорошо со смотрением в глаза зрителю (кстати, тондо Северов, возможно, тоже египетское и благодаря этому уцелело, достоверно неизвестно).

Т.н. "Медальон из Брешии" (ранее считалось, что он изображает Галлу Плацидию с детьми, теперь — просто неизвестных, видимо, из Александрии). 3-й век. Техника — золото по стеклу.

В Помпеях (т.е. это 1-й век н.э.) найден такой женский портрет, т.н. "Сапфо". Голова в развороте, сложная поза.



Эти и другие круглые "живописные" портреты показывают, что привычка делать портреты анфас в круглых формах, собственно, ровно так, как человек видит себя в зеркале, была уже достаточно устоявшейся, что вообще соответствует законам психологии.

Рельефы тоже демонстрируют большую свободу и мастерство в изображении разворотов головы.

Фрагмент Колонны Траяна, 113 г. н.э. (фото отсюда)



Не забываем и о геммах с камеями, которые тоже занимались фасовым извращенством, пренебрегая иногда родным профилем.

Констанций II в детстве, синее стекло (4 век), Romisch-Germanisches Museum, Cologne



Круглая скульптура вообще была само совершенство (пока не начала портится ко времени тетрархов).

Собственно говоря, даже на монетах — когда речь шла о реверсах, где, как вы помните, царила гораздо большая иконографическая вольница, анфас иногда мелькал.

Септимий Север, на другой стороне императрица Юлия Домна между Гетой и Каракаллой. 202 год



Почему же узурпатор Максценций, а за ним — относительно законно назначенный Лициний, стали чеканить именно анфасы, я нормального объяснения в литературе не нашла. Вообще, обычно столь кардинальные изменения каноничных вещей, вдобавок связанных с имиджем власти, сопровождаются глобальными потрясениями и четкими, конкретными решениями, принятыми властителями-заказчиками (в случае Юстиниана II, о котором мы говорили в прошлый раз, нововведения хотя бы как-то соотносятся с фактами его сложной биографии). А почему тут? Ну, Лициний, предположим, последовал примеру Максценцию.

А тот почему начал? Объяснение "хотел выпендриться и подчеркнуть свое отличие от предшественников" звучит правдоподобно, но его недостаточно, должно быть еще что-то. Эх, вряд ли это будут письменные источники. В общем, было бы любопытно почитать что-нибудь про историю этих монет, что про них думают ученые, например, из какого региона они происходят, что было там типичным и т.п. (Запрос к мирозданию №1: статья про эти ранние анфасные монеты).

ЧЕЛОВЕК В ШЛЕМЕ

Но, в принципе, эти несколько монет в нашей эволюции не особо важны, они остаются неким загадочным протуберанцем, тупиковой линией. Преемники на престолах Западной и Восточной империй надолго вернутся к стандартному профилю — а также к тому варианту промежуточной иконографии, о котором нужно поговорить отдельно, потому что именно он станет второй магистральной линией, подпитавшей возникновение монет с фасами.

Речь идет о вот таком варианте "портрета", который постоянно будет повторяться в Византии несколько поколений подряд. Слово "портрет" стоит в кавычках, потому что ни о каком сходстве уже, конечно, не идет. Последние остатки сходства, реализма, испаряются как раз в эту эпоху, причем и из других жанров, в первую очередь скульптуры, тоже.

Для краткости я назову этот образ "человек в шлеме".

Монета Феодосия II (408-450 гг.)



Посмотрите, вот необходимый нам кусочек схемки с византийскими императорами. Появление чистого фаса при Юстиниане I помечено красной рамкой, а в голубой – Костантин Великий и преемники (при которых империя разделилась).

Видите, как постояно, сначала разбавляя профили, а потом вытесняя их, появляется "человек в шлеме"?

К моему удивлению, я не смогла нагуглить никакого конкретного нумизматического термина, названия для этой иконографии. На английском подобные монеты описываются распространенно (helmeted, diademed, and cuirassed bust facing slightly right, holding spear over shoulder and shield on arm). Хотя это очевидно один и тот же конкретный тип, это даже не "портреты" разных императоров, несмотря на подписанные имена, а воспроизведение одного-единственного, неизменного образца. ("Золото и благочестие" А. Заикина прочла-купила, спасибо; полезного он там не пишет, и считает такие изображения индивидуальными портретами каждого императора).

Вот один из самых ранних примеров появления "человека в шлеме", прямо сразу после Константина Великого. Тут очень подробно видны все детали, и мы можем разглядеть этот "портрет" и попытаться представить, что было его исходником.

Монета Константина II (337–361 гг.). Возможно, 353 год. Метрополитен-музей. (На сайте музея в заголовке написано "Константин", а в описании "Констанций", не знаю, как верно, который из братьев тут).



Все очень узнаваемо:

голова не в строгий анфас, а развернута немного в три четверти,

туда же немного развернут нос и смотрят глаза (в классическом варианте монет с фасом глаза, как у Пантократора, будут смотреть только на нас, в упор).

Плюмаж на шлеме тоже не строго симетрично, а сдвинут в право, согласно развороту головы.

Место для уха, прикрытое волосами и деталями диадемы (висящими пропендулиями) с одного бока видно, с другого полностью закрыто щекой и скулой.

В развороте корпуса угадываются остатки контрапоста (и вообще отзвук древнего Дорифора-Копьеносца): рука поднята, в ней копье.

Угадывается, что корпус развернут немного в другую сторону по сравнению с головой.

Угол щита гармонизирует композицию этого портрета с точки зрения равновесия.

Со временем этот вариант будет упрощаться, но останется в употреблении, как в Восточной, так и в Западной империи (которая была зависима художественно).

Солид Валентиниана III (425—455 гг.), императора Западной Римской империи



Монета Прокопия Антемия (467-472 гг.), императора Восточной империи (тут и прочеканено хуже, и истираемость больше).



Кстати, на двух последних монетах "портреты" императоров тоже присутствуют, но отдельно. На монете Валентиниана III на реверсе два императора (один, как я поняла — византийский Феодосий II) сидят. На монете Прокопия Антемия два императора — уже стоят.

Научных исследований про тип "человека в шлеме" я не нашла, но, исходя из законов развития искусства, для такого постоянного интереса к нему на протяжении нескольких поколений, стабильного воспроизводства практически без изменений (меняется только изображение на щите — иногда звезда, иногда крест, иногда всадник, топчущий врагов) — для этого должен был существовать некий эталон, образец. Какой-то образ, произведение искусства, которое произвело большое впечатление на монетный двор и тех, кто диктовал иконографическую программу изображений.

Причем, поскольку разворот головы и плеч "человека в шлеме" очень характерный и сложный, я думаю, что исходный эталон представлял собой не круглую скульптуру — ее бы развернули для копирования в удобный профиль или хотя бы в фас, как на живописных тондо. А именно рельеф, изначально сложно проработанный, с разнонаправленными осями тела.

По технологии это могло быть что-то типа такого.

Рельеф с изображением св. Дмитрия, Византия, 11 век (собор Св. Марка, Венеция).



Пластина из слоновой кости с изображением архангела, Византия, 6 век. Британский музей.



Вдобавок, где-то в конце 4 века (?) появляются "консульские диптихи", изображающие правителей (не императоров), причем в сложной позе.

Консульский диптих Проба. Изображен император Гонорий, кстати – единственный случай, когда вместо консула (406 год, старейший из известных). Сокровищница собора в Аосте. (источник)



Теперь посмотрите еще раз на качественный пример "человека в шлеме". Видите теперь, что этот сложный поворот лица — родом именно с рельефного исходника? Должно быть какое-то утраченное "недостающее звено", иначе б этот сложный тип не был так стабилен.

Монета Констанция II (между 347-355). Museo Nacional de Arte Romano (Merida)



Кроме того, однообразность "человека в шлеме" на монетах столь разных императоров, а также то, что ему сохраняли даже одну и ту же форму лица, с острым подбородком, заставляет меня заподозрить, что "человек в шлеме" — не являлся иконографическим типом изображения лиц разных императоров. Больше, на мой взгляд, похоже на то, что это один и тот же человек / высшее существо (бог Марс, архангел, предок — концепции могли перетекать друг в друга). Подобно этому на античных монетах города Афины из поколения в поколения появлялся профиль одной и той же женщины в шлеме. (Запрос к мирозданию №2: научная статья про загадку иконографии "человека в шлеме").

Особенно мне кажется симпатичной версия про "великого предка", тем более, что впервые "человек в шлеме", причем одинаковый, появляется на монетах Константина II и Констанция II — двух сыновей Константина Великого (либо только второго?). Быть может, "человек в шлеме" — это и есть портрет Константина Великого, тогда понятно, почему его изображение будет повторяться столь у многих византийских императоров. Либо портрет текущего императора "в образе" Константина Великого.

Среди монет Константина Великого (например, здесь или здесь), однако, мне не удалось найти нашего "человека в шлеме" в три четверти.

Но есть, например, такое — вот он, пример позы, нормальной для техники монеты, если надо изобразить человека с теми же копьем на плече и и щитом в руке. Если бы "человек в шлеме" возник естественным путем, от требования вместить конкретные атрибуты, а не от реального рельефного (?) образца, он бы выглядел именно так.

Может, была какая-то исходная статуя, от которой сохранился только копийный рельеф?

Однако в монетах Константина великого нашлась вот такая медаль, называемая "medallion of Ticinum" и датируемая примерно 315 годом н.э. Визуально она близка к построению "человека в шлеме" некоторыми приемами. Про то, что изображено здесь, известно гораздо подробней (енвики).

По центру, надо лбом — монограмма имени христова Хи-Ро, но самое главное, что в этот шлем-корону был вмонтирован гвоздь из Креста Господня, реликвия Страстей Христовых, которую мать императора Святая Елена (якобы) нашла при раскопках в Иерусалиме. Подобный головной убор был мощным знаком императорской власти, а также крайне могущественным оберегом.

Константин тут, на мой взгляд похож на искомого "человека в шлеме", только голова развернута в другую сторону, а вместо копья за левым плечом лошадка.

Вот пример этой же иконографии в профиль, "естественный" для технологии изготовления монет.

Разнообразие иконографий монет Константина Великого огромно, что свидетельствует о его могуществе. Однако "человек с лошадкой" не устоялся, его портреты анфас (примеры которых я показывала выше, говоря об "оазисе") тоже пока были не актуальны и "потомства" не оставили. А вот загадочный "человек в шлеме" при его сыновьях (есть вероятность, что и при нем, только образцов не осталось) возник, и оказался почему-то очень популярным.

Тем не менее, как вы видите, в общем византийские императоры продолжали оставаться верными классическому древнеримскому профилю. Пока Юстиниан I не совершил свою иконографическую революцию в 6 века, введя в монеты себя анфас.

ОАЗИС №2

Пока в Византии императоры чеканят профили и трехчетвертного "человека в шлеме", в Западной Римской империи делают то же самое, причем во втором случае видно явное подражание. Но тут случается неожиданное.

Остгот Теодорих захватывает Италию. От страха византийцы ему в 484 году дали звание консула. Западные императоры к тому времени совсем кончились. Теодорих стал первым королем Италии, далее понеслось. Для нас же важно, что от периода между 493 и 526 годами сохранилась вот такая монета (одна-единственная), изображающая Теодориха в фас, причем очень качественно. Византийцы (он жил при Зеноне) так еще не делали. Данная вещь очевидно придумана и вычеканена с оглядкой на какую-то традицию рельефов, типа консульских диптихов, которая была жива там, где ее изготовили.

Достаточно скоро византийцы тоже к такому придут, но пока еще они балуются другим. А остготы и потом ломбардцы таких красивых монет больше чеканить вообще не будут.

ЧЕЛОВЕК В ШЛЕМЕ ПОРТИТСЯ

Как же при Юстиниане I появляется наконец фас: путем слияния "человека в шлеме", уже ставшего каноничным, и анфаса "Христа Пантократора" (заимствованного из других видов искусства, очень влиятельного и пока еще не появившегося в монетах).

Посмотрите, как "человек в шлеме" начинает упрощаться и разворачиваться из трех четвертей в фас.

Правда. из-за общего упадка изобразительности, иногда это трудно разглядеть и приходится угадывать.

Включите свою внимательность, посмотрите, как происходит разворот на илл. ниже.

Монета в центре, юстиниановская 6 века, собственно, и знаменует возникновение анфасных "портретов" византийских императоров, которые отыне станут привычными. Но сравните ее с Константином VI справа, или вот с чудесным комическим Фокой (даю ниже отдельно). Видите, как много в Юстиниане еще "человека в шлеме"? Во-первых еще узнаваем сам "шлем", задранная рука. Но самое главное, что выдает родство — это треугольный угол щита справа внизу, который здесь казалось бы, совсем ни причем.

1) "Человек в шлеме" Прокопия Антемия (467-472 гг.); 2) Император Юстиниана I (538-545 гг.); 3) Император Константина VI (780-797 гг.)



Император Фока (602 — 610)



А вот его преемник Юстин II (565-578 гг.), тут у него в руке статуэтка богини победы, которая венчает его венком. Но волочащийся парашют угол щита (справа внизу) все также выдает наследие "человека в шлеме".

Впрочем, достаточно скоро византийские монеты от этого всего избавятся.

И начнут делать иногда вещи шедевральные, типа вот этих, иногда нечто такое, глядя на что хочется рыдать от жалости…

ПОЛНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ

Чем ближе к концу византийской империи, ее гибели в 15 веке, тем все унылей и унылей. Некоторые портреты вызывают ассоциации с карикатурами, другие — с орнаментами. Главное, что по ним обычно можно понять — была у монарха борода или нет, насколько длинная и какой формы.

О передаче с помощью монет портретного сходства примерно со времен Константина Великого говорить больше не стоит вообще. Внешность монарха превращается в набор нескольких атрибутов, идентифицирующих его, словно автомобильный номер (в миниатюрах и мозаиках с этим немного получше, отличий в лицах и цвете волос обычно чуть побольше).

Монета Мануила II Палеолога (1391-1425)



(Собственно, этот цикл я начала писать, вдохновившись чьей-то репликой, что внешность любого монарха всегда очень легко представить по его монете, они же с натуры делались. Не хотела бы я встретиться живьем с этим Мануилом, если он был точно такой же, как тут…)

***

В следующий раз расскажу, как европейская цивилизация ценой нечеловеческих усилий и шевеления мозгов выплыла из подобного регресса (ведь на западе в Средневековье было не лучше с портретами в монетах). И начала создавать истинные шедевры нумизматики.

Слева: предпоследний византийский император Иоанн VIII Палеолог на "родной" византийской монете, справа — на медальоне, сделанном в Ренессансной Италии его современником Пизанелло с натуры.



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ