Мнение: О забастовке российских женщин

В один из городков провели железную дорогу, построили вокзал и сделали остановку поезда дальнего следования. Через девять месяцев там обозначился всплеск рождаемости. Феноменом занялись учёные, и выяснили, что здесь есть прямая связь…

Оказалось, поезд, подходя к станции в 6 утра, давал громкий и длинный гудок на всякий случай. Ну а что ещё делать людям, когда на работу вставать пока слишком рано, а засыпать уже поздно? Вот и…

На похожий фактор втайне рассчитывали власти, год назад принудительно усадив россиян по домам из-за CoVID-19. И вот появилась #статистика…



Кликабельно

В январе этого года должны были родиться дети, зачатые в начале пандемии. Казалось бы, заточение потенциальных родителей дома должно было положительно сказаться на рождаемости? Но нет: в январе 2021 родилось 106.6 тысяч детей – на 12 тыс. меньше, чем год назад.

Самое большое снижение рождаемости зафиксировано в Московской области (-1100, на 17% меньше, чем год назад), в Санкт-Петербурге (-991, 20%) и Татарстане (-527, 15.6%). Также в лидерах падения рождаемости Башкирия, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край, Самарская, Воронежская и Тюменская области. В относительных числах падение везде от 10% до 24%.

Рождаемость выросла в 5 регионах и прежде всего в Москве: +1400 детей, рост на 14.5%. Вот тут может и правда эффект безвылазного сидения дома, либо же эффект мигрантов. Также рост был в Дагестане (+639, 19.5%), Тыве (+86, 18%) и символические +10 на Чукотке и +1 в Псковской области.

Вот и влияние отложенных и запоздалых мер поддержки семей с детьми. Когда люди увидели, что с трудностями и кризисом они остаются один на один – а рождение ребёнка в России это шаг к бедности, особенно когда он второй-третий – проснулся здоровый инстинкт выживания. Через 3-4 месяца посмотрим, насколько помогли путинские выплаты на детей, привязанные к голосованию по обнулению.

Как думаете, что будет дальше с рождаемостью?

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