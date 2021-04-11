 

Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян

11.04.2021, 23:28, Новости дня
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СМИ опубликовали список россиян, которые пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. В автобусе находились 32 туриста из России.

Как передает РЕН ТВ, «большинство пострадавших обратились к врачам с многочисленными порезами, ушибами и ссадинами тела». Были жалобы  на головокружение, боли в конечностях, спине и шее. У 25-летней Максимовой К. «диагностировали тяжелую травму плеч, требующую проведения оперативного вмешательства».

Канал опубликовал полный список пострадавших: Додонова Е., 35 лет; Сурсанова Ю.; Багирян Н., 36 лет; Тарасова А., 26 лет; Штигашев А., 24 года; Штигашева В., 22 года; Белканова И., 30 лет; Фатеева А., 48 лет; Кушманцева В., 50 лет; Гранатова И., 51 год; Фатеев И., 49 лет; Максимова К., 25 лет; Китцель Д., 32 года; Друшина С., 65 лет; Швецов Э., 81 год; Шахмаметова А., 35 лет; Швецова А., 79 лет; Ахметвалиев Д., 26 лет; Зиятдинова Г., 24 года; Оболенская Ю., 44 года.

Кроме того, опубликован список российских граждан, у которых «не было жалоб на состояние здоровья, их осмотрели врачи»: Загородная И., 56 лет; Загородный Д; 54 года; Китцель А., 38 лет; Варвара К., 5 лет; Фролова В., 39 лет; Волокитин А., 42 года; Белканов М., 32 года; Кушманцев О., 32 года; Артур Б., 10 лет; Автайкин П., супруг погибшей. 

Указывается, что трое россиян остаются в больнице.

В субботу в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. Представитель посольства РФ в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы.



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