“Спасибо, “Маска”!”: Певица Валерия в соблазнительном образе поделилась эмоциями о популярном телешоу

Популярная певица Валерия разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о волнующих эмоциях, которые она испытывает от участия в телевизионном шоу “Маска”. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в личном микроблоге фотоснимке исполнительница позирует, сидя на офисном стуле в помещении съемочного павильона телепроекта, облаченная в изысканный наряд, состоящий из короткого мини-платья бирюзового цвета и золотистых туфель на тонких шпильках. Характерный крой платья удачно подчеркивает пышный бюст красотки, а небольшая длина юбки – её красивые стройные ножки. Эффектное фото звезда сцены сопроводила откровениями, в которых призналась, что потеряла сон от зашкаливающих её эмоций, полученных в ходе съемок шоу. Валерия озвучила свое стремление к тому, чтобы разгадать все тайны и ребусы замысловатого сюжета, однако, в то же время, выразила пожелание, чтобы приятные эпизоды продолжались еще. “Мы получаем столько счастья и радости, наблюдая за творчеством невероятных артистов, участвующих в проекте, так сильно по-детски (а может, и не по-детски) порой удивляемся, что хочется, чтобы все это волшебство длилось вечно. Спасибо, “Маска”!” – такой эмоциональной тирадой резюмировала хозяйка аккаунта.

Немалая часть подписчиков присоединилась к мнению исполнительницы и также выразила восхищение талантом актеров, принимающих участие в шоу, и потрясающим настроем, которое появляется при просмотре передачи. Однако абсолютное большинство поклонников Валерии предпочли возможность рассыпаться в комплиментах эффектному образу любимицы на опубликованном фото, похвалив её элегантный наряд, но намного более стройную фигуру и позитивную ауру его владелицы.