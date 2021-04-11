Ученые: Искусственная нервная система способна воспринимать свет

Ученые в Южной Корее смогли создать простую искусственную нервную систему, имитирующую реакцию человека на внешние раздражители. Это открытие будет актуальным для разработки протезов или более полезной роботизированной техники.

Люди при столкновении с раздражителями (светом или теплом) быстро и автоматически реагируют – рука отрывается от горячей поверхности или как нога вздрагивает, когда ее хлопают по колену. Это бессознательные реакции, однако сознательным реакциям, таким как ловля мяча, требуется повторяющаяся стимуляция.

Созданная искусственная нейронная система состоит из фотодиода, преобразующего свет в электрический сигнал, транзистора, использующегося в качестве механического синапса, искусственной нейронной цепи, которая действует как мозг, и руки робота.

При выявлении света фотодиодом через транзистор посылается электрический сигнал о том, что свет включен. Он поступает в цепь искусственного нейрона, а потом схема учится реагировать на сигнал, отправляя команду роботизированной руке, которую она контролирует.

Одновременно с включением света, запускающим весь процесс на фотодиоде, сверху руки падает мяч. Идея состоит в том, чтобы хитрое изобретение научилось сжимать ладонь достаточно быстро, чтобы поймать мяч.

На ранних стадиях эксперимента мозг системы медленно переводил световой сигнал в решение взять мяч ладонью. Прежде чем «научиться» реагировать, системе потребовалось 2,56 секунды. После того, как он неоднократно подвергался воздействию светового сигнала и давал время для обработки, что делать, это уменьшилось до 0,23 секунды. Исследователи говорят, что искусственная нейронная система имитирует что-то вроде сознательной биологической реакции.

Система не первая, которая пытается имитировать биологический ответ человека на внешние раздражители. В статье 2018 года подробно описаны попытки воссоздания сенсорных нейронов в коже, а в статье 2019 года основное внимание уделяется разработке искусственных синапсов. Один из авторов этой статьи даже использовал искусственную нервную систему для управления движением конечностей таракана.

Одна из целей этого типа исследований – помочь людям с неврологическими заболеваниями восстановить контроль над органами и конечностями, которые они не могут контролировать так же быстро, как раньше.

«Работа устройства является многообещающей, особенно при выполнении задач по оказанию помощи человеку или при обучении роботизированных систем, основанных на движениях человека», – говорит Джонатан Эйткен из Университета Шеффилда, Великобритания.

Эйткен считает, что система может быть объединена с носимыми устройствами, отслеживающими, как люди двигаются, чтобы создать роботов, обученных вести себя аналогичным образом. Это может, например, позволить роботам выполнять простые задачи, требующие реагирования на внешние обстоятельства.

Источник: www.newscientist.com