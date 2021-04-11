НОМ проверил работу участковых избирательных комиссий в Пермском крае

На выборах в Кунгурскую городскую Думу члены мониторинговой группы Общественного штаба по наблюдению за выборами оперативно отработали несколько кризисных ситуаций на участках. Также была проведена проверка участков, на которых кабинки для голосования не были оборудованы шторками.

Мониторинговая группа Общественного штаба проверила работу участковых избирательных комиссий №1905, 1906 и 1907, по которым была подана жалоба на нестандартно оборудованные кабинки для голосования. На УИК №1905 кабинки не были оборудованы шторками. А на УИК №1906 и 1907 кабинки установили таким образом, что наблюдатели не могли в полной мере следить за тем, как проходит голосование, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

По данному факту была подана жалоба в ТИК №1 Кунгурского муниципального округа. Рассмотрев ситуации, ТИК принял решение оставить жалобу без удовлетворения, пояснив, что в условиях режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения коронавируса в регионе шторки не устанавливаются в целях обеспечения санитарно-эпидемических мер по защите здоровья избирателей. На процедуру волеизъявления данные инциденты не повлияли.

Кроме того, рядом с участками №1906 и 1909 были замечены наблюдали от кандидатов, приглашавшие избирателей проголосовать при помощи приглашений с вписанными порядковыми номерами. По данному случаю в ТИК была подана жалоба. Член мониторинговой группы Алена Булгакова разъяснила наблюдателям, что их действия могут быть расценены как неправомерные действия по п. 2 ст. 56 ФЗ-67. Такие же пояснения Булгакова дала кандидатам, от которых работали наблюдатели. Их действия были оперативно пресечены. Ситуация, по оценкам юристов, на ход голосования не повлияла.

Относительно работы УИК №4633 А. Булгакова написала обращение в ТИК с просьбой проверить сообщение о том, что на избирательном участке член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса якобы выписывала в тетрадь фамилии проголосовавших избирателей. «Данные действия могут быть квалифицированы как нарушение и попытка контроля явки избирателей. В связи с этим прошу провести проверку в отношении действий указанного выше члена участковой избирательной комиссии №4633 в целях предупреждения и пресечения возможных нарушений. В случае подтверждения факта нарушения просьба провести разъяснительную работу, а также отстранить члена комиссии от работы со списками избирателей», – значится в обращении члена мониторинговой группы.

Еще одно сообщение, поданное как нарушение, не подтвердилось. На горячую линию Общественного штаба поступило сообщение от кандидата о том, что к УИК №1932 якобы организован подвоз избирателей. Проверка, организованная мониторинговой группой, не подтвердила данный факт. Выехав на участок, мониторинговая группа опросила членов комиссии, и пообщалась с нарядом полиции, работающей рядом с участком. Машина обнаружена не была.