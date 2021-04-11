Меркель отменила запись на прививку AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель спешно отменила запись на прививку от коронавируса, сообщают СМИ.

Как пишет Bild, в записи была указана та же дата рождения, что и у Меркель – 17 июля 1954 года. Прививку планировали на воскресенье, речь идет о препарате AstraZeneca. Вакцинацию отменили через онлайн-сервис Doctolib. В качестве возможной причины отмены Bild называет заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. При этом официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сказал, что канцлер сообщит, когда сделает прививку, передает РИА «Новости».

Напомним, лидеры Хриастинско-демократического союза и Христианско-социального союза выразили готовность занять место Меркель и возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.

AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения, вплоть до десятков смертей. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом. Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться AstraZeneca.