Журналисты в Нидерландах ознакомились с «перехватом» СБУ разговоров об MH17

Журналисты в Нидерландах утверждают, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны Службой безопасности Украины.

Утверждается, что речь идет о тысячах перехваченных телефонных разговоров. 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой, которая ведет расследование. Как заявляет Nieuwsuur, «беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», передает ТАСС.

При этом отмечается, что Дубинский «в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng». Сообщается, что журналисты получили доступ к аудиокассетам с записями разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года – до, во время и после авиакатастрофы, передает РИА «Новости».

РЕН ТВ напоминает, что когда РФ передавала Совместной следственной группе данные о том, откуда велся удар, группа просто проигнорировала их, передает РЕН ТВ.

17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.