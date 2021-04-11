Мнение: “Союз Писателей России” против “тотального диктанта”

И снова у нас духоподъёмный жанр открытых писем.

"Союз Писателей России" выражает недоумение, что для проведения в общем то неплохой акции "тотальный диктант", которая направлена на популяризацию грамотности среди населения, привлекают различных мутных личностей, если не сказать хуже.

Заявление Союза Писателей России".

Союз писателей России выражает недоумение в связи с тем, что организаторы «Тотального диктанта» из года в год привлекают к написанию текстов людей, практически открыто занимающих в обществе антироссийские позиции. В этом году диктант сочиняет и диктует некто Дмитрий Глуховский. Человек, практически не живущий в России, имеющий гражданство Израиля, вид на жительство в Германии и Испании, – именно он будет учить «безграмотных» русских русскому же языку. У нас нет текстов отечественных классиков? У нас нет писателей-патриотов, ныне здравствующих, но никуда не сбежавших, проживающих вместе с народом? В России нет писателей – лауреатов национальных духовных премий? Исчезли классические переводы произведений с языков народов России?

Нам, словно бессильным, бессловесным и безвольным, вновь и вновь указывают и показывают, что только назначенные непонятно кем писатели могут нам помочь разобраться в своих чувствах к русскому слову? Что, человек, не признающий Крым российским, всецело поддерживающий политику, в которой используется Навальный, а значит, провоцирующей молодежь на противоправные действия, может и должен закрепиться в памяти участников «Тотального диктанта» как светило современного литературного процесса в России? Неужели кто-то всерьез думает, что человек с двойным или тройным гражданством, поддерживающий агрессию Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, – только он способен водить «русским перышком» и русским сердцем? Если его организаторы считают обладателем лучших в Европе и мире лингвистических знаний, пусть будут предложены его литературные услуги тому же Израилю, Германии или Испании! Или там эти акции не оплачивается президентскими грантами и потому не интересны?

И общий вопрос: для чего организаторы раз за разом подбирают для диктантов писателей, чье творчество оскорбляет патриотизм граждан России и вкус любителей и знатоков русской литературы? Отчего из года в год на это сомнительное с нравственной точки зрения действие выделяются президентские гранты? Может, пора любить Родину и родной язык не за деньги, а по совести и по душе?

Мы убеждены: человек в своей стране имеет право открыто выражать свою политическую позицию. Но уверены и в другом: власть не имеет права поощрять тех, кто открыто ненавидит позицию нашей страны на мировой арене. В этом мы солидарны с Россотрудничеством, отказавшимся от любой поддержки «Тотального диктанта» в своих представительствах по всему миру. Так в свое время Союз писателей России поддержал губернатора Ульяновской области С.Морозова, заменившего в регионе диктант, написанный гражданкой Израиля Диной Рубиной, использующей в своих произведениях ненормативную лексику. Тогда губернатор, выступая за чистоту русского языка и повышение культуры письма, призвал написать диктант по очерку Василия Пескова о выдающемся земляке – Аркадии Александровиче Пластове. Какие имена, какой язык, какой герой!

Секретариат Союза писателей России призывает свои региональные организации, любителей книги, сотрудников библиотек, учителей-филологов, участников ЛИТО, начинающих авторов не участвовать 10 апреля в действе, не имеющем ничего общего с любовью к Родине и родному языку. Надеемся, этому в первую очередь последуют жители Дальнего Востока, Сибири, центральной России, поддержав, таким образом, в том числе не признаваемые автором Крым, Донецкую и Луганскую народные республики.

Русский язык – неотъемлемая составляющая великой русской культуры. Являясь главным интеллектуальным богатством и неизменным средством межнационального общения всех народов России, русский язык не должен стать разменной монетой в руках тех, кто неуклонно поворачивает благородное начинание в русло политики.

Слово и язык – душа народа. Сила народа. И они должны оставаться в чистоте и благородстве.

СП России

https://lgz.ru/online/pisateli-protiv-totalnogo-diktanta/ – цинк

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