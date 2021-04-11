Ученые назвали причину постоянного расширения Вселенной

Еще одна версия о главной причине непрерывного расширения Вселенной выдвинута в Копенгагенском университете (Дания). По мнению ученых, движущей силой здесь может выступать темная магнитная материя.

Подобные теории выдвигались и ранее. Например, используя космологическую постоянную Эйнштейна, ученые также предполагали, что наш мир расширяется под воздействием темной энергии.

Разумеется, для подтверждения или опровержения данной гипотезы понадобится время и многочисленные исследования, говорят в университете. Но если будет получен позитивный ответ, это перевернет многие представления об окружающем нас мире, уточняют ученые. Однако говорить об этом пока рановато.