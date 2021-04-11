На тестах замечен прототип обновленного Mercedes C-Class

Фотошпионами обнаружен и запечатлен прототип новой модели Mercedes C-Class в версии AMG C63.

По снимкам можно увидеть, что автомобиль получил расширенные колесные арки, а также объемные крылья. Предполагается, что обнаруженный экземпляр имеет гибридную силовую установку. Эксперты высказали версию, что под капотом применили 4-литровый битурбированный двигатель и электромотор.

В более упрощенной модификации ограничатся 2-литровым агрегатом. В базовой версии новый седан оснащается исключительно бензиновым двигателем. Остальные технические характеристики пока удерживаются в тайне от публики. Производителем пока не озвучена дата презентации обновленного седана.