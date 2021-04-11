 

“Наслаждайтесь моментом”: Ирина Безрукова оригинальной публикацией поздравила себя с Днем Рождения

11.04.2021, 21:48, Разное
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Популярная актриса Ирина Безрукова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам об эмоциях, переполняющих её в собственный День Рождения. Пост знаменитости вызвал массу поздравительных комментариев от фолловеров.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке телезвезда запечатлена в приподнятом настроении и с радостной улыбкой на лице, облаченной в блестящее платье зеленого цвета и с ярко-рыжими вьющимися волосами. Праздничное фото она сопроводила весьма пространными откровениями, в которых пояснила о постижении важной истины: людей принимать проще, не ожидая ничего взамен. Несмотря на свой уже не юный возраст, красавица чувствует себя очень молодой, и в этом ощущении её поддерживает большое количество представителей молодежи, являющихся близкими и друзьями артистки. Самым прекрасным временем Ирина Безрукова считает тот временной период, в котором она живет сейчас, и призвала почитателей своего творчества наслаждаться настоящим, не думая о прошлом или будущем. “Я стараюсь жить в моменте гармонии и радости, как с собой, так и с окружающим миром. И я очень желаю каждому испытать это чувство баланса! Будьте счастливы, как я сегодня!” – резюмировала хозяйка аккаунта.

Примечательно, что сразу несколько подписчиков не узнали Ирину Безрукову на снимке с первого взгляда, поскольку, по их мнению, её внешний образ был весьма схож со знаменитой Аллой Пугачевой. Впрочем, как они, так и огромное множество остальных поклонников красотки, в своих комментариях горячо поздравили свою любимицу с Днем Рождения, традиционно пожелав ей самых наилучших эмоций и свершений в жизни.



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