 

“Поиск и движение”: Мария Порошина рассказала о своей готовности к экспериментам

11.04.2021, 21:48, Разное
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Популярная актриса Мария Порошина недавно стала гостьей телепередачи “Когда все дома”, в которой поделилась своими соображениями по поводу многих вопросов в сфере творческой деятельности. В частности, знаменитость заявила о своей готовности к экспериментам и пожелании нового амплуа – озвучивание мультфильмов.
В ходе общения с ведущим артистка призналась в том, что ей интересен творческий процесс в любом его проявлении. В частности, она вспомнила свое участие в съемках проекта “Танцы со звездами”, на протяжении которых ей неоднократно приходилось искать новые образы, думать о путях реализации того или иного персонажа, а также – просто учиться хорошо танцевать. Все эти эмоции она назвала очень интересными и, несмотря на уже не юный возраст, заявила о готовности к любой необычной работе и экспериментам. “Бывают разные периоды. Легкие, когда все к тебе идет, а бывает, что приходится ждать или что-то такое придумывать самому, брать что-то новое, то, что ты еще не делал, чем ты себя можешь удивить. Поиск и движение”, – пояснила Мария Порошина.

К слову, телезвезда упомянула, что очень желала бы испробовать свои силы в совершенно новом для себя амплуа – в озвучивании мультипликационных фильмов. Актриса похвалила в этом смысле своих однокурсников Антона Макарского и Илью Бледного, назвав их мастерами по озвучке. “Они говорят, что ты приноравливаешься и очень хорошо потом делаешь роли: гротесковые, яркие, интересные”, – добавила Мария Порошина.

Источник: smotrim.ru



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