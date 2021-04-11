“Поиск и движение”: Мария Порошина рассказала о своей готовности к экспериментам

Популярная актриса Мария Порошина недавно стала гостьей телепередачи “Когда все дома”, в которой поделилась своими соображениями по поводу многих вопросов в сфере творческой деятельности. В частности, знаменитость заявила о своей готовности к экспериментам и пожелании нового амплуа – озвучивание мультфильмов.

В ходе общения с ведущим артистка призналась в том, что ей интересен творческий процесс в любом его проявлении. В частности, она вспомнила свое участие в съемках проекта “Танцы со звездами”, на протяжении которых ей неоднократно приходилось искать новые образы, думать о путях реализации того или иного персонажа, а также – просто учиться хорошо танцевать. Все эти эмоции она назвала очень интересными и, несмотря на уже не юный возраст, заявила о готовности к любой необычной работе и экспериментам. “Бывают разные периоды. Легкие, когда все к тебе идет, а бывает, что приходится ждать или что-то такое придумывать самому, брать что-то новое, то, что ты еще не делал, чем ты себя можешь удивить. Поиск и движение”, – пояснила Мария Порошина.



К слову, телезвезда упомянула, что очень желала бы испробовать свои силы в совершенно новом для себя амплуа – в озвучивании мультипликационных фильмов. Актриса похвалила в этом смысле своих однокурсников Антона Макарского и Илью Бледного, назвав их мастерами по озвучке. “Они говорят, что ты приноравливаешься и очень хорошо потом делаешь роли: гротесковые, яркие, интересные”, – добавила Мария Порошина.

Источник: smotrim.ru