 

Археологи обнаружили поздний императорский некрополь на Корсике

11.04.2021, 21:48, Разное
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Археологи смогли обнаружить на территории Корсики, в центре Л’Иль-Рус, поздний императорский некрополь. Погребальные ямы были находились скале и были заполнены могилами разных стилей.
Исследователи во главе с Жан-Жаком Гризо выявили 40 могил, большая часть из них являются амфорными захоронениями, где амфоры больших размеров использовались, как гробы. Присутствуют также черепичные погребения, где на покойников клали стыковые покрытия и переработанную обрезную черепицу (тегула).

Есть доказательства поселения людей в этом восходящем к эпохе неолита месте. Финикийскую колонию под названием Агилла основали здесь в I тысячелетии до н. э. После того, как пал Тир Карфаген в VI веке до н.э оказался в вакууме власти и вынужден был заручится поддержкой своих прежних зависимостей, включая и корсиканские. Благодаря Первой пунической войне Агилла в 238 году до н.э превратилась в римский город, получивший новое название Рубико Рочега, что в переводе означает “Красная скала”.

Падение Западной империи не прошло бесследно для бывшей Агиллы – город оказался заброшенным и использовался преимущественно контрабандистами, крестьянами и рыбаками до основания курорта Л’Иль-Рус в XVIII веке. Археологи нашли очень мало свидетельств, указывающих на существование римских и финикийских городов. Поздний императорский некрополь оказался первым точным подтверждением того, что римский город находился на территории современного Л’Иль-Рус.

Находки из захоронений демонстрируют, что римский город в свое время был очень процветающим благодаря прочным торговым связям с Северной Африкой. Большинство амфор из захоронений были родом из Карфагена – римской провинции и основного источника импорта вина и оливкового масла на территорию Корсики в IV веке н.э.

В региональной археологической службе (Драк де Корс) рассказали, что погребальный инвентарь или соответствующие приношения не были найдены. Захоронения ориентированы преимущественно с запада на восток, головы – на запад, ступни – на восточную сторону. Останки плохо сохранились, а на поверхности могильных ям ухудшились из-за застройки города в 19 веке.

Это неожиданное открытие около сорока гробниц обновляет древнее прошлое Иль-Рус и, в более широком смысле, западного побережья Корсики. Известные на острове примеры таких захоронений часто связаны с культовыми сооружениями, такими как Мариана или Сант-Аманза. Однако ни одно здание еще не раскопано, но нельзя исключать его существование в непосредственной близости от захоронения, на котором проводились археологические раскопки.

Источник: www.thehistoryblog.com



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