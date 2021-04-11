 

В Ленобласти двое юношей избили и подожгли подростка

11.04.2021, 21:40, Новости дня
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В Волховском районе Ленобласти в ходе конфликта двое юношей обстреляли из пневматического пистолета подростка, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли, оба участника инцидента задержаны полицией, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции оба участника инцидента были задержаны и доставлены в полицию для проведения необходимых процессуальных действий. У задержанных изъят пневматический пистолет с патронами, аэрозольный баллончик и пустая бутылка из-под спиртного», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Сообщается, что в пятницу в полицию обратилась женщина, она сообщила о том, что 7 апреля ушел из дома ее 17-летний сын, учащийся колледжа. Прибыв в квартиру, где проживает подросток, сотрудники полиции увидели, что молодой человек уже вернулся домой.

«При этом на лице и теле подростка имелись явные ушибы и ссадины. В ходе опроса юноша пояснил, что был в гостях у своего 18-летнего знакомого, также с ним был 17-летний общий знакомый, они все вместе распивали алкоголь. Позднее в вечернее время они направились в заброшенный ангар, где употребляли токсические вещества. В ходе конфликта двое молодых людей избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли», – сообщили в пресс-службе. Также в полиции рассказали, что пострадавший обратился в больницу, а после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был направлен на амбулаторное лечение.

В МВД добавили, что 18-летний задержанный подросток привлечен к административной ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного»), в отношении второго составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Материалы в отношении них направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что подросток принес в школу в Санкт-Петербурге пневматический пистолет и устроил стрельбу, пострадавших нет, однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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