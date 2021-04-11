 

Водителей предупредили о новых штрафах

11.04.2021, 21:40, Новости дня
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С 1 июня водителей имеют право штрафовать за передвижение на зимней резине. Нарушения подобного рода можно будет выписать по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», штрафовать водителей по этой статье будут на 500 рублей.

Поправки предусматривают ответственность водителей на резине с шипами летом (июнь, июль, август) и на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль). Однако будет учитываться и региональная привязка. В разных субъектах РФ зимний и летний периоды длятся разное время. В зависимости от особенностей погоды региональные власти смогут продлить действие запрета на покрышки не по сезону, например, прописать сезонную зиму с октября по март, пишет «Прайм».

Ранее в ГИБДД назвали требования к цифровой платформе с информацией о водителях.



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