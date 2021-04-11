 

Тюмень почтила память освободителей узников фашистских концлагерей

11.04.2021, 21:40, Новости дня
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В воскресенье водители Тюмени почтили память узников фашистских концлагерей, поприветствовав клаксонами группу людей с плакатами, стоявшими вдоль Центральной площади города.

На плакатах были нанесены названия самых известных лагерей смерти: Бухенвальд, Аушвиц (Освенцим), Майданек, Дахау, а также количество людей, погибших в них, говорится в пресс-релизе, пришедшем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что в Тюмени проживают менее ста узников. «Сколько их осталось в стране, прошедших ад, но выживших? По их рассказам, они не радовались и не смеялись от счастья, когда их освобождали – не было сил. Единственным желанием было уехать как можно скорее от всего этого кошмара, от бараков, труб крематория и колючей проволоки. Радость приходила постепенно, и счастье они научились чувствовать не сразу, не вдруг», – отмечается в тексте.

Совместная акция проведена Тюменским региональным отделением Бессмертного полка РФ и Областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Помощь оказали волонтёры – ребята из Муниципального автономного учреждения  дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» Тюмени.



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