Тюмень почтила память освободителей узников фашистских концлагерей

В воскресенье водители Тюмени почтили память узников фашистских концлагерей, поприветствовав клаксонами группу людей с плакатами, стоявшими вдоль Центральной площади города.

На плакатах были нанесены названия самых известных лагерей смерти: Бухенвальд, Аушвиц (Освенцим), Майданек, Дахау, а также количество людей, погибших в них, говорится в пресс-релизе, пришедшем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что в Тюмени проживают менее ста узников. «Сколько их осталось в стране, прошедших ад, но выживших? По их рассказам, они не радовались и не смеялись от счастья, когда их освобождали – не было сил. Единственным желанием было уехать как можно скорее от всего этого кошмара, от бараков, труб крематория и колючей проволоки. Радость приходила постепенно, и счастье они научились чувствовать не сразу, не вдруг», – отмечается в тексте.

Совместная акция проведена Тюменским региональным отделением Бессмертного полка РФ и Областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Помощь оказали волонтёры – ребята из Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» Тюмени.