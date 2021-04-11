Незваные послы

Что стоит за иранским заявлением об открытии представительства шиитской боевой группировки «Хезболла» в Москве.

Во вторник иранский государственный телеканал Press TV сказал о том, что правительство Российской Федерации обсуждает с «Хезболлой» возможности открытия ее представительского офиса в Москве. Заявление, сделанное вслед недавнему визиту в Москву представителей ливанского отделения проиранской шиитской партии «Хезболла», чрезвычайно возмутило израильтян.



Лидер парламентской фракции партии «Хезболла» Мухаммад Раад и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 марта 2021 года. Фото: пресс-служба МИД РФ

Напомним, ливанская «Хезболла» прилетела с дипломатическим визитом в Москву 14 марта. Незадолго до этого министр иностранных дел РФ Лавров в ОАЭ встречался с избранным ливанским премьером Харири и выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса в Ливане «через формирование дееспособного правительства технократов». Ливанские правительственные круги восприняли это однозначно как поддержку курса Харири, чей политический конек — именно создание технократического правительства. Вслед за этим в Москву пригласили и противоположный полюс ливанской политики — партию «Хезболла».„

Спрашивается, что такое «Хезболла», если для нее устраиваются официальные визиты наравне с первыми лицами государств?

«Хезболла» на Ближнем Востоке — это гораздо больше, чем политическая партия. Это шиитское квазигосударственное формирование, распространяющее свое влияние сразу на несколько стран с большой долей шиитского населения: Иран, Ирак, Сирия и Ливан. «Хезболла» имеет собственные вооруженные силы (даже более мощные, чем, например, ливанская армия), она имеет и другие институции, дублирующие инструменты государства. Собственное налогообложение, собственную полицию, собственные суды и тюрьмы. Конечной целью своего существования «Хезболла» официально заявляет уничтожение Израиля. И она десятилетиями идет к этому, не стесняя себя в средствах и методах, в связи с чем во многих странах мира она признана террористической группировкой.

Однако в последние годы «Хезболла» сильно претерпевает — притом именно от России.

С 2015 года РФ воюет в Сирии на стороне Башара Асада. Иран и «Хезболла» также оказывают Асаду активную вооруженную поддержку. Однако это вовсе не делает Россию и шиитов такими уж искренними союзниками в Сирии. Между ними многократно искрило, иногда даже с кровью. Но и открыто воевать на столько фронтов Иран, а вслед за ним и «Хезболла» не могут себе позволить: над ними и без того висят американские санкции.

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В результате «Хезболла» с грустью наблюдает за тем, как тает влияние Ирана в Сирии. Как рушатся огромные стратегические проекты в стране, которая долгие десятилетия была для Ирана как своя. И один из таких проектов — демографический инжиниринг, проводимый Ираном в Сирии.

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Россию сильно напрягает то, что пограничные районы между Сирией и Ливаном Иран заселяет шиитами,

тем самым создавая массированную угрозу Израилю совсем уж у него под боком, в соседнем Ливане. РФ не демонстрирует терпимость в этом отношении — и уже не на дипломатическом уровне, а средствами прямого действия.

А на дипломатическом уровне Ирану и «Хезболле» приходится с Россией взаимно улыбаться.

…Но вот «Хезболла» побывала в Москве, а вскоре после этого иранцы заявляют о том, что у «Хезболлы» теперь будет собственное представительство в России. Как это понимать?

Влиятельная израильская Jerusalem Post оценила сообщение иранцев как «дополнительный шаг для «Хезболлы» к получению полной легитимности в России». «И если РФ согласна, это только потому, что она пытается получить больше влияния на Ближнем Востоке». Не менее респектабельная газета Israel Hayom написала: «Хезболла» переживает, что Москва планирует создать «военный совет» в Сирии, в состав которого будет входить сирийская оппозиция, и Иран уйдет из Сирии по требованию России».

Все эти предположения, кстати, не лишены оснований: нет сомнений, в феврале израильтяне внимательно следили за ходом сочинских переговоров по Сирии в астанинском формате. Первую скрипку там играла отнюдь не официальная делегация сирийского режима, а представители сирийской оппозиции.

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Россия же всеми силами подчеркивала свое внимательное отношение к тем, кого еще недавно в РФ называли террористами. Это совершенно новая повестка в сирийской политике — и вряд ли она нравится Ирану.

На заявление иранцев об открытии офиса «Хезболлы» в Москве РФ официально никак не отреагировала. Неофициально высокопоставленные дипломатические источники в МИД РФ категорически отрицают саму возможность появления офиса боевой группировки и политической партии «Хезболла» в Москве. Да и сами израильтяне, вероятно, отлично понимают цену телевизионных заявлений Ирана, который бряцает дипломатическим оружием, пытаясь усидеть сразу на нескольких геополитических стульях и публично продемонстрировать близость с Россией. Но РФ все последние годы смотрела сквозь пальцы на то, что Израиль бомбил иранские объекты в Сирии.

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И даже — вот удивительное совпадение! — проданный режиму Асада осенью 2018-го российский комплекс С-300 до сих пор ни разу не сработал по израильским самолетам в ходе их налетов на сирийскую территорию.

Последний такой налет случился, кстати, минувшей ночью, израильтяне бомбили иранские военные объекты в пригородах Дамаска — и все как всегда прошло совершенно без последствий для налетчиков.

Израильтяне наверняка оценили и тонкую дипломатическую шутку, когда официальный визит в Москву министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази начался ровно в тот день, когда из российской столицы улетела делегация ливанской «Хезболлы». Месседж ясен даже людям без чувства юмора: безопасность Израиля для РФ в списке приоритетов стоит выше, чем теплые отношения с «Хезболлой».

Вадих Эль-Хайек

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