Мнение: Видеосолянка. 11.04.2021

Видеосолянка. 11.04.2021

1. Парк покорителей космоса имени Гагарина.

Экскурсия для СМИ по свежеоткрытому "Парку покорителей космоса имени Гагарина". Авторы наученные горьким опытом предшествующих скандалов на тему не забыли надпись СССР на шлеме Гагарина.

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2. Надо лишить 80% граждан РФ избирательных прав.

Не новое видео, но как то пропустил. Чичваркин рассказывает о "Прекрасной России будущего", где настанет царство свободы совести и демократии.

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3. "Большая война".

Обсуждение вероятности большой войны на Донбассе на канале "Серая зона".

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4. Если завтра "звездорез".

И еще на тему вероятности эскалации интенсивных боевых действий на Донбассе. Вопрос разбирают Владлен Татарский и Юрий Котенок.

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5. Иконы с "Кровавой Гэбней" в Гродно.

Трэш-иконы с "Кровавой гэбней" в Гродно. Особенно умилил офицер НКВД, который ходит вместе с солдатами в буденовках.

Местный главпоп, как не трудно догадаться, активный борец с режимом Лукашенко https://kurjer.info/2021/03/15/arhiepiskop/

Фоточки с пропагандистскими иконами вот тут https://t.me/chinablogs/9779

6. Линкоры типа "Севастополь".

Рассказ о первых дредноутах Российской Империи, которые не смогли особо проявить себя в годы Первой мировой войны, но вполне достойно сражались, несмотря на возраст, в годы Великой Отечественной Войны. В данном видео рассказывается о том, как Российская Империя вступила в дредноутную гонку и что получилось на выходе.

7. Битва при Гавгамелах в 331 году до нашей эры.

Разбор сражения при Гавгамелах, где армия Александра Македонского разбила превосходящую ее по численности армию Дария III, после чего окончательно рассыпалась Персидская империя.

8. Снайперы в кино. Мифы и реальность.

Воевавший американский снайпер смотрит и комментирует то, как показывают снайперов в художественных фильмах.

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9. Рядом с солдатом.

Советский документальный фильм 1975-го года о советских военкоров Великой Отечественной Войны.

Достаточно интересно смотреть и слушать рассказы участников и сравнивать с тем, как поменялась данная профессия с тех лет.

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10. Теория игр.

Лекция Алексея Савватеев по вопросу теории игр. Достаточно интересно и информативно.

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Партия и правительство как обычно выражают благодарность читателям "Рупора Тоталитарной Пропаганды" за присылаемые ссылки и материалы.

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