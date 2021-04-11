 

В SpaceX заявили, что 100% покрытия земной поверхности Интернетом уже не за горами

11.04.2021, 21:00, Новости дня
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Осталось запустить всего пять ракет! Именно столько нужно, чтобы долгожданный Starlink обеспечил покрытие интернет-соединением всю Землю. Об этом заявили в компании SpaceX.

Правда, речь идет только о первом этапе развертывания глобальной спутниковой системы. Связь будет, но ее качество компания все еще намерена повышать за счет добавление в свой флот новых орбитальных спутников.

«Первая очередь» должна быть закончена после запуска 28-й ракеты-носителя. Четыре дня назад SpaceX совершила только 23-й запуск. Компания уже начала собирать предварительные заявки на подключение в новейшей системе спутникового Интернета. Некоторое количество абонентов ужа давно используют покрытие в тестовом режиме.



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