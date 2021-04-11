 

Ford тестирует новую версию модели Fiesta

11.04.2021, 21:00, Новости дня
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Известная марка Ford приступила к тестовым заездам обновленного хетчбэка Ford Fiesta.

Предложенный автомобиль отличается от предшественника формой головной оптики, ходовыми огнями и радиаторной решеткой. Кроме того, производителем предложены улучшения в части оттенков кузова. Багажник отличается повышенной вместимостью более 300 литров. В салоне автомобиля установили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, а также цифровую панель приборов.

Предполагается, что обновленная модель появится в продаже с бензиновыми и гибридными агрегатами, которые выдают от 94 до 153 л.с. мощности в разных комплектациях. Пока представители марки умалчивают точные сроки выхода хетчбэка Fiesta на мировой рынок.



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