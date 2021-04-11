 

Япония желает стать первым чистильщиком земной орбиты

11.04.2021, 21:00, Новости дня
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Японские специалисты близки к завершению работы по испытанию разработанной ими системы очистки околоземной орбиты от космического мусора. Похоже, эта страна станет мировым лидером в данном очень важном для перспектив развития космической отрасли процессе.

Считается, что вокруг Земли уже вращается примерно 900 тысяч потенциально опасных обломков ракет, запчастей кораблей и космических станций и прочего мусора. Все это выглядит как обычная помойка.

Вот только каждый обломочек летает со скоростью, которая на порядок больше, чем у артиллерийского снаряда. Случись столкновение с каким-либо действующим аппаратом, и последствия будут поистине катастрофическими. Над проектами по очистке околоземной орбиты работают и другие страны.



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