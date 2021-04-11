Мнение: Сравнение регионов РФ, слишком дешёвое электричество и желаемое пособие по безработице

1. К вопросу о том, имеет ли размер значение. Если выстроить субъекты России по площади, то среди самых небольших регионов большинство являются бедными и небогатыми, а среди крупнейших, напротив, большинство может похвастаться высокими или даже очень высокими доходами населения. Вот новое видео от картографа Андрея Сафронова:

https://www.youtube.com/watch?v=wsmLF4-1oDY

Среди регионов-малюток очевидными исключениями являются Москва (83-я по площади) и, разумеется, Петербург (84-й). Не так уж плохо обстоят дела с ВРП на душу населения в Калининградской области (77-е место), а также в Липецкой (72-е) и Белгородской (67-е).

Среди топ-10 крупных регионов слабую экономику по каким-то загадочным причинам имеет только Забайкальский край (10-е место по площади).

Является ли это аргументом в пользу продолжения процесса укрупнения регионов, приостановленного после отказа Ненецкого автономного округа объединяться с Архангельской областью в прошлом году?

2. Эксперты по зелёному климату утверждают, что в России слишком дешёвое электричество для населения. По их мнению, у нас слишком много льготников, за которых приходится платить другим потребителям:

https://lenta.ru/news/2021/04/10/electr/

Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию. Он заявил РИА Новости, что текущий уровень тарифов на электроэнергию для населения в среднем на 30-50 процентов ниже экономически обоснованного.

По его словам, в стране для отдельных групп потребителей устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рублей за киловатт-час (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50 процентов ниже экономически обоснованных», — сказал Колобов.

Колобов отметил, что прочие потребители оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготных категорий потребителей и различные инвестиционные программы в электроэнергетике. Он добавил, что Москва — один из регионов, где население оплачивает электроэнергию по максимально приближенным к экономически обоснованным тарифам.

Получается, москвичи субсидируют дешёвую электроэнергию в других регионах?

3. Россияне высказали свои пожелания о размере пособия по безработице:

https://lenta.ru/news/2021/04/08/posobiye/

Почти все россияне (91 процент) заявили, что государство должно выплачивать пособие по безработице. Об это говорится в опросе сервиса «Работа.ру», передает РБК.

Также респонденты озвучили желаемый размер пособия по безработице. В среднем россияне бы хотели получать пособие в размере 26,6 тысячи рублей, в Москве и Санкт-Петербурге немного больше — 28,3 тысячи рублей и 27,9 тысячи рублей соответственно. В то же время в Ростове-на-Дону рассчитывают на пособие в 25,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде средняя желаемая сумма составила 22,7 тысячи рублей, а в Екатеринбурге — 21,9 тысячи рублей.

При этом 23 процента опрошенных заявили о необходимости выплачивать пособие лишь в течение шести месяцев, еще 18 процентов считают, что до одного года, 16 процентов не считают нужным платить пособия дольше трех месяцев, а 4 процента уверены, что государство должно обеспечивать такими выплатами больше года.

Кроме того, 66 процентов опрошенных считают, что размер выплат не должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы, тогда как 34 процента уверены, что чем дольше человек находится в поиске вакансии, тем меньше должны быть выплаты от государства.

Пока что величина выплат рассчитывается так:

https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_05_08_work_pay

Пособие по безработице зависит от периода работы за год до обращения в центр занятости, а также среднего заработка на предыдущем месте работы. В первые три месяца выплаты составляют 75% среднего заработка, в последующие три месяца — 60% среднего заработка, но не более максимальной суммы.

При увольнении с 1 марта 2020 года безработные граждане смогут получать максимальную сумму пособия независимо от утраченного заработка — 12 130 рублей в месяц.

Фактически, с учётом величины средней зарплаты в стране (47 тысяч рублей), в первые полгода размер пособия более менее соответствует ожиданиям наших граждан.

Не соответствует ожиданиям длительность получения высокого пособия — две трети безработных россиян хотели бы получать 60-75% от предыдущей зарплаты бесконечно.