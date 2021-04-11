 

Кремль рассказал о разногласиях с Францией и ФРГ по Донбассу

11.04.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу, они хотят, чтобы РФ проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во многом да. Есть определенные разногласия и с нами тоже. Есть пожелание к нам, проявлять большую гибкость, как участнику минского процесса. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, понимают ли французские и немецкие коллеги, кто в реальности не выполняет минские договоренности. Он также отметил, что «документ этот недвусмысленный, там все написано черным по белому». «И суть, и последовательность шагов, там все подписано».

Также Песков заявил, что контакты на уровне политсоветников «нормандского» формата по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для подготовки нового саммита.

«Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники «четверки» (Украина, Россия, Франция, ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», – сообщил представитель Кремля.

Песков также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли РФ стоять на том, чтобы было выполнено хоть что-то для проведения встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Умер самый старый в мире кот

04.07 / Появились фотографии обновленного Lada Largus Cross

15.08 / Белорусские пограничники не пропустили двух «альпинистов» из Польши

27.10 / Унизил Макрона — ударил по Франции – Le Figaro обвинила Эрдогана в «нацистской» тактике

30.06 / Родители дошкольников начали получать пособия

26.10 / Американские СМИ впечатлило вооружение российской подлодки «Волхов»

20.10 / Минюст США обвинил Google в монополизме

03.09 / “Вознесение”. Иллюзионист Блейн совершил часовой полет с помощью гелиевых шаров

07.01 / Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа

11.03 / ОЗХО отказалась изучить анализы Навального в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика