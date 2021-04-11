Кремль рассказал о разногласиях с Францией и ФРГ по Донбассу

Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу, они хотят, чтобы РФ проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во многом да. Есть определенные разногласия и с нами тоже. Есть пожелание к нам, проявлять большую гибкость, как участнику минского процесса. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, понимают ли французские и немецкие коллеги, кто в реальности не выполняет минские договоренности. Он также отметил, что «документ этот недвусмысленный, там все написано черным по белому». «И суть, и последовательность шагов, там все подписано».

Также Песков заявил, что контакты на уровне политсоветников «нормандского» формата по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для подготовки нового саммита.

«Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники «четверки» (Украина, Россия, Франция, ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», – сообщил представитель Кремля.

Песков также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли РФ стоять на том, чтобы было выполнено хоть что-то для проведения встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.