 

В Госдуме ответили на заявление экс-представителя НАТО о Крыме

11.04.2021, 20:46, Новости дня
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Заявления бывшего представителя НАТО Гарри Табаха о возвращении Крыма в состав Украины демонстрирует у него «полное отсутствие политической интуиции», считает первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Все эти факторы говорят о том, что и коллективный Запад и Украина бессильны что-либо изменить и противопоставить абсолютно честной международной политике, которую ведет сегодня Россия», – передает слова парламентария RT.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.

В конце марта полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.



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