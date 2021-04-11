 

В Германии захотели сменить Меркель

11.04.2021, 20:46, Новости дня
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Лидеры партии «Хриастинско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» выразили готовность возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.

На пресс-конференции руководства фракции «Хриастинско-демократического союза» премьер-министр Армин Лашет сообщил, что этому решению предшествовал долгий разговор с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, во время которого оба заявили о своей готовности стать кандидатами на пост канцлера, передает Deutsche Welle.

Зедера подчеркнул, что, если более крупный участник блока «Хриастинско-демократического союза» широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится.

В начале года было названо имя возможного преемника Меркель.



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