Мнение: Афера с поддельными картинами в Испании

Полиция Испании изъяла поддельные картины, приписываемые Эль Греко, Гойе и Модильяни, после того, как арт-дилер попытался продать их за 12,5 миллиона евро.

Поддельные холсты поступили от коллекционера-неспециалиста из провинции Толедо, который намеревался продать работы как подлинники, согласно сообщению группы исторического наследия полиции Валенсии. Запрашиваемая цена – 12,5 миллиона евро.

Продавец, имя которого не разглашается, якобы работал с многочисленными дилерами, предлагая работы для продажи в Швейцарии, Мексике и Германии в обмен на 10% комиссии. Выстроилась, говорят, очередь из покупателей, ради таких шедевров-то. Работы должны были быть проданы в Швейцарии, Мексике и Германии.

За женский портрет Модильяни просили 8,5 млн евро.

Он имеет поддельную подпись художника на обороте, а также поддельныедокументы, удостоверяющие подлинность.

Эль Греко продавали за 2,5 евро, а за Гойю – 1,5 млн. Эти работы также имели ложную документацию, подтверждающую их авторство.

Эль Греко вообще часто повторял сюжет "Несение креста", вот вам для сравнения, под катом, подлинный из Прадо.

Фотографии картины Гойи испанская полиция крупно не предоставила. Ничего выразительного, какой-то святой епископ.

Эксперты из Валенсийского института реставрации, Прадо и Сефардского музея Толедо подтвердили, что это фальшаки.

Все три произведения искусства были конфискованы полицией, а результаты расследования, включая технические отчеты из музеев, были переданы в испанский суд, вместе с фальшивыми удостоверениями подлинности и соответствующими научными и физическими экспертизами.

Источники:

https://news.artnet.com/art-world/spanish-police-seized-forged-el-greco-goya-modigliani-1955818

https://twitter.com/GVAjusticia/status/1376099876258377735

https://elpais.com/cultura/2021-03-28/incautadas-tres-obras-falsas-de-modigliani-goya-y-el-greco-en-venta-por-mas-de-12-millones.html

http://cjusticia.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=934236