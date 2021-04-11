Мнение: Пророки

Я тут как-то столкнулся с проблемой интуитивного мышления, как явления. И рассматривая его, вышел на весьма спорную тему пророков и пророчеств. А потому решил чуть поподробнее на нее посмотреть:

Есть такой любопытный и удивительный феномен — пророки. Ванга, Нострадамус, Моисей. К этому феномену можно относиться по-разному. Как правило, это вопрос веры — то есть, сугубо иррационального восприятия. Причем доверие к этому феномену весьма существенно подрывается наличием в этой «отрасли» огромного числа откровенных мошенников, равно как и тех, кто эксплуатирует всю эту мошенническую индустрию — вроде разнообразных шоу «экстрасенсов». «Белые маги», адепты разного рода оккультных практик и прочая ахинея делают сам факт изучения или хотя бы поверхностного рассмотрения феномена чуть ли не маргинальным.

Однако в любой легенде и мифе, как мы знаем, всегда есть какая-то доля правды. Пусть и искаженной. Человеческий разум — штука безбрежная, и в нем могут быть совершенно неожиданные флуктуации.

Любую задачу, как известно, можно рассматривать и доказывать не только прямо, но и «от противного», то есть, предположив, что такой феномен существует. И попытаться разобраться в нем, исходя из этого предположения.

Любое живое существо обладает инстинктами — заложенными генетически простейшими моделями поведения. Однако даже на уровне простейших организмов появляется способность к обучению — многократное повторение одних и тех же событий закрепляется в рефлексах, то есть, способности бессознательного реагирования на раздражение. С появлением мозга усложняются и рефлексы животного, усложняются модели его поведения и реагирования, возникают условия для обучения. Приобретенные рефлексы — качественный скачок еще не разумной, но уже мыслительной деятельности. Животное получает возможность выстраивать примитивные причинно-следственные связи. Зажегся свет — выделилась слюна. Это еще не разумная деятельность, но уже и не инстинкты.

Человек — новая ступень эволюции разума. И именно потому, что он получил возможность выстраивания причинно-следственных цепочек, то есть, нескольких причинно-следственных связей в одну непрерывную. Простейшее мышление всегда сугубо практично, а всё, что не поддаётся практическому осмыслению, превращается в ту или иную форму религии. Рациональное и иррациональное становятся дуальной парой мышления, разумной деятельности. Чем больше мы знаем, тем меньше мы верим в божественное, однако и здесь возникает определенный парадокс — чем выше наш уровень и объем знаний, тем больше мы понимаем, как мало мы знаем. А потому иррациональное растет вместе с рациональным. Поэтому даже великий ученый-материалист вполне может быть религиозным человеком, и это никак не противоречит одно другому.

На простейшем уровне мышление человека подобно конторским счетам: мы складываем камешки, видя и сам процесс складывания, и полученный результат. Однако по мере усложнения задач, которые решает разум, появляется настоятельная потребность в сокрытии части выстраиваемых мозгом цепочек рассуждений. Появляется то, что мы называем сегодня подсознанием. Разумная деятельность усложняется еще сильнее, разделяясь на сознательную и бессознательную.

Подсознание позволяет производит «вычисления», не выдавая «на поверхность» сам процесс вычислений. Вместо конторских счет мы начинаем использовать арифмометр, пусть на первых порах и простейший. Кто не видел этот инструмент — это собранные в одну систему диски с рычажками, каждый из которых соответствует своему численному значению. Диски — разряды. Вы выставляете рычажки и прокручиваете необходимое число раз рычаг, получая на выходе результат. Примерно по тому же принципу работает и логарифмическая линейка, штангенциркуль. Ваша задача заключается лишь в интерпретации полученного результата, а сам процесс вычисления производится уже помимо вашего сознания. Более сложные «вычисления» – это уже калькулятор, где вы тем более не можете наблюдать процесс вычислений, вводя начальные значения и получая некий результат. Подсознание освобождает мозг от сознательного «проговаривания» всей цепочки рассуждений, выдавая сразу некоторый результат.

Чем выше опыт человека, чем он более профессионален в том или ином вопросе, тем более объемные задачи может решать его подсознание. Опытному строителю или токарю или врачу достаточно сделать беглый осмотр своего профессионального объекта, чтобы получить какое-то первичное заключение. Но и здесь без эволюции не обходится — человек может бессознательно оценивать профессиональную составляющую приходящей к нему информации и внезапно ставить тот или иной диагноз или выдавать заключение. Доктор Хаус или Шерлок Холмс — вполне известные примеры перевода большей части мыслительной деятельности в подсознание. Скорость «вычислений» – вопрос как опыта, так и специфических особенностей мыслительного аппарата конкретного человека. Шерлоку Холмсу достаточно беглого взгляда, чтобы составить практически безошибочное заключение. Объяснения, как именно он пришел к тому или иному выводу, занимают существенно большее время. Доктор Хаус буквально по одной детали в абсолютно экстремальной ситуации — во время автокатастрофы — сделал сложнейший вывод о смертельной опасности, которая грозит человеку, причем перевод вывода в сознательную плоскость и осознание, о какой именно угрозе идет речь, был крайне непростым процессом, и в сериале Хаус в итоге так и не успел спасти этого человека. Потерял слишком много времени на то, чтобы перевести подсознательный процесс в область сознательного рефлексирования.

Собственно, тут мы и можем вернуться обратно к началу. Если пророки и вправду существуют, то объяснить их феномен можно только одним образом. Это люди, которые обладают абсолютно феноменальной (на уровне редчайшей флуктуации) способностью разума производить огромные вычисления на подсознательном, интуитивном уровне. Они настолько огромны, что их буквально невозможно «расшифровать». Пророк может выдать только «конечный результат», причем даже этот результат он может только интерпретировать, не всегда понимая, что именно он получил в виде конечной информации.

Это уровень триалектического мышления, где происходит оперирование информации с системой небинарных противоречий, причем чем выше «уровень» пророка, тем с большей системой таких троичных противоречий (объект-субъект-среда, причина-следствие-вероятность, объективное-субъективное-трансцендентное и так далее) он может работать. Понятно, почему пророк не в состоянии «расшифровать» ход своих размышлений — мало того, что ему нужно перевести в сознательную плоскость гигантский объем подсознательных «вычислений», так еще требуется и понятийный аппарат, чтобы перевести то, что ты «видишь». Как Нострадамус мог озвучить и описать самолеты или ракеты, если он понятия не имел, что это вообще такое?

Возникает интересное следствие. В принципе, любой человек обладает интуицией — то есть, способностью к простейшим подсознательным «вычислениям». Она зависит от житейского, профессионального, образовательного, культурного, личностного уровня. Уровень выше требует роста ресурсов мозга, отведенного под подсознательную деятельность. А значит — какие-то функции, отвечающие за иные виды деятельности, уменьшаются. Общий ресурс ведь ограничен. В итоге люди-феномены выбиваются из «нормального» уровня, превращаются в социопатов, психопатов и прочих, кого мы называем «ненормальными». Тот же доктор Хаус или Шерлок Холмс — типичные социопаты с жутким для окружающих характером. Пророки в таком случае должны быть вообще за гранью любой нормы, так как их подсознательная часть разумной деятельности обязана вытеснить всё остальное. Возможно, что слепота Ванги — плата за пророческий дар, так как мозг «освободился» от потока избыточной информации, поступающей со зрением, предоставив дополнительный ресурс для подсознания.

Всё сказанное можно интерпретировать следующим образом: доказательств существования пророков (ну, таких железных доказательств вроде: «Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!»)) нет. Но существование пророков как минимум возможно. Как феномен, как редкое (а возможно, и редчайшее) отклонение от общепринятой нормы.

Однако если пророки и существуют, то настоящих пророков практически невозможно использовать — они не в состоянии дать осмысленный ими самими результат, так как перевод подсознательных «вычислений» в сознательно озвученный и переведенный на понятный язык ответ крайне сложен. Практическое значение могут иметь только «пророки-лайт», чей уровень подсознательной деятельности еще позволяет сколь-либо понятно перевести результат «вычислений» в понятную форму. Но человеческие качества таких «пророков-лайт» будут настолько ужасны, что как люди они будут вызывать психологическое отторжение, что, без сомнения, отразится на доверии к их пророчествам.

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