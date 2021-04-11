В РФ стал дороже на 20-60 тысяч рублей кроссовер Mitsubishi ASX

На российском рынке зафиксировали удорожание нового кроссовера Mitsubishi ASX.

В различных комплектациях прирост ценника достигает от 20 до 60 тысяч рублей. Вместе с тем цена также формируется с учетом года выпуска автомобиля. Самые свежие модификации стали дороже на 20 тысяч рублей, тогда как прошлогодние модели подорожали на 60 тысяч рублей. В минимальной версии цена на кроссовер составляет от 1,7 миллиона рублей. В максимальной комплектации цена на паркетник Mitsubishi ASX увеличилась до 2,14 млн рублей.

Кроме того, покупателям теперь не доступна версия Inform 2WD, которая предполагает 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 117 л.с. с механической трансмиссией. Остальные комплектации все еще остаются в свободном доступе на рынке.