 

Представлен обновленный хетчбэк Lynk & Co 02 Hatchback

11.04.2021, 20:06, Новости дня
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Компания Lynk & Co официально презентовала обновленный хетчбэк под названием Lynk & Co 02 Hatchback.

Данный автомобиль получил 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 254 л.с. мощности. Кроме того, новый хетчбэк Lynk & Co 02 Hatchback комплектуется 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. С такими параметрами осуществить разгон до сотни можно за 6,2 секунды. Известно, что приобрести новую модель Lynk & Co 02 Hatchback станет возможным на китайском рынке уже к лету.

В компании пока не называют никаких данных относительно возможности осуществления поставок в остальные страны. Стоимость нового хетчбэка Lynk & Co 02 Hatchback также умалчивается производителем до официального выхода на рынок.



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