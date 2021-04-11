“Может отвлечь людей “: Медик назвал бесполезным в пандемию мытье продуктов из магазина

Британский медицинский эксперт Барни Кэлмен на страницах одного из зарубежных изданий недавно заявил о том, что мытье продуктов из магазина не является необходимой мерой для предохранения от коронавируса. По мнению специалиста, такая привычка может лишь способствовать ослаблению бдительности жителей перед опасностью реального инфицирования.

“Вы все еще моете продукты из магазина?” – с таким вопросом обратился к читателям британского издания Mail on Sunday его медицинский редактор Барни Кэлмен. Далее эксперт назвал такую практику “COVID-излишеством”, сравнив её с массовыми закупками туалетной бумаги в начальный период пандемии. В своих измышлениях он сослался на результаты исследований большого количества специалистов, уже доказавших, что вероятность передачи смертельного патогена через поверхности является если и не невозможной, то уж точно – минимальной. “Ученые, которые знают об этом, теперь соглашаются, что реальный риск не в этом. Так что, по крайней мере, весь этот – “театр гигиены”, вероятно, будет пустой тратой времени. Но в худшем случае это может создать ложное чувство безопасности и отвлечь людей от реальных рисков”, – эмоционально резюмировал Кэлмен.

В заключение медик признал, что содержание рук в чистоте вовсе не является неблагоразумной мерой. Однако он напомнил о том, что понимание COVID представителями мировой науки уже претерпело значительных изменений, и все эксперты признали, что SARS-CoV-2 главным образом передается воздушно-капельным путем.

Источник: www.mk.ru