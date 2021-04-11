Аварию на ядерном объекте Ирана объяснили ударом Моссада

Сбой в электроснабжении на ядерном объекте в иранской Натанзе был провокацией израильской спецслужбы Моссад, рассказали представители разведки Израиля.

Происшествие стало «существенным ударом» по ядерной программе Ирана, утверждают источники YNetnews в израильской разведке.

Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал.

Между тем в вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал аварию на ядерном объекте в Натанзе нападением и проявлением «ядерного терроризма».

Моссад – национальная разведывательная служба Израиля, одна из трех основных спецслужб Израиля наряду с АМАН (Управлением военной разведки) и Шабак. Эта служба находится исключительно под юрисдикцией премьер-министра Израиля. На эмблеме организации изображена менора, являющаяся гербом Государства Израиль, и девиз: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует».