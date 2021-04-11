Саратовских школьников обвинили в подготовке массового убийства

Подростков в Саратове будут судить за подготовку массового убийства в школе, сообщил Заводской районный суд города.

Два школьника обвиняются по статье УК РФ «Приготовление к совершению убийства двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Подростки, по версии следствия, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез ружья. Один из подростков сообщил оперативникам, что в их планы входило убить «примерно 40 человек» из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу, но областной суд затем освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия. В октябре суд снял со школьников все запреты, передает РИА «Новости».

В марте ФСБ задержала в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства.