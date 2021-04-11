Мнение: Динамика в письмах

Вот с какой проблемой мы сталкиваемся при разборах писем.

Эта проблема связана со неумением комментаторов (и читателей скорее всего) видеть динамику отношений.

Сейчас попытаюсь это умение описать.

Отношения – динамическая система. Динамика описывается графиками СЗ.

Даже если вы не рисуете графики к историям в письмах, вы должны их наглядно представлять.

Хотя я предлагаю иногда рисовать и выкладывать в комментариях.

Вот, например, с теста одного такой график.

Значимость сначала росла, потом стала падать и падала, падала ниже и ниже.

Вот отношения. Они живые. Отношение каждого меняется в каждый отрезок времени, иногда очень резко меняется.

Не всегда, как на картинке, вниз, к отрицательным значениям. Иногда и вверх.

Но у рапанов чаще всего именно так, вниз и вниз. Иногда сначала чуть вверх, если ОЗ рапана не ниже, а потом вниз.

Авторы пишут в рубрику в определенный момент времени и они описывают ту ситуацию, которая есть у них сейчас, ту точку кривой, на которой они в данный момент. Описывают чаще всего искаженно, из-под короны, из слияния границ, но мы с вами уже научились видеть ситуацию без короны авторов. Вы научились, а у меня тут – хорошее “мы”. Еще лучше это “мы” будет, когда мы научимся видеть не только актуальную ситуацию, но и всю динамику.

Хотя бы прошлое мы должны научиться видеть. Будущее, то есть прогноз, – это сложней (хотя тоже просто), а вот прошлое мы уже должны уметь видеть в письмах.

А вы меня с ума сводите тем, что никак не хотите принимать во внимание, что было в начале истории, не видите живой динамики, а рассуждаете так, будто авторы с самого начала оказались в той самой своей точке, из которой они пишут.

А точка эта – нулевая или отрицательная значимость. Рапаны пишут только из Ж. И вы начинаете комментировать: “автор прилипла к равнодушному мужику” или, как сегодня, “герою жаль на автора даже 20 секунд” и так далее.

Почему недопустимо игнорировать предыдущую динамику?

Потому что вы даете авторам и читателям неверные ориентиры.

Все такие ситуации не с липкости начинались. Очень часто, наоборот, авторы тормозили сближение, надменно косились из своей башни и назначали кандидату испытания, загадывали загадки, вертели своим рылом туда-сюда, были холодны и язвительны. А главное жадны.

Именно жадностью они убили всю динамику. Не липкостью!

Вы же пишете про липкость и про то, что к ним были равнодушны, а значит автор и ему подобные читатели наматывают на свой ус правило: не подпускать равнодушных близко, “не липнуть к тем, кто не горит”. И все бы ничего, но “не липнуть” для рапана – это “держаться подальше” и нос воротить, поэтому в новых отношениях такие рапаны еще более холодные и надменные, еще более жадные.

Липкость – это не главная проблема большинства авторов и уж точно не единственная. Липнуть они стали, когда уже замучили кандидата своими условиями и он решил свинтить. Или кандидат пока не свинтил, но затормозил и стал пятиться, а жадный рапан, почуяв, что отнимают добро, стал липнуть.

Вы совершаете ошибку, когда называете героев, о которых пишут рапаны, равнодушными. Они не были равнодушны и до сих пор не совсем равнодушны, переживают, что приходится тормозить. Они были заинтересованы, а теперь замучены и не знают, как избежать скалок, которые на них сыпятся. Они оправдываются, прячутся, юлят, пытаются откупаться. Это не равнодушие. Это страх.

Но изначально большинство героев чувствовали симпатию. Бывают письма, где рапан-фантазер придумал историю на пустом месте, вцепился в тренера, во врача, в коллегу или просто случайного прохожего и вообразил себе роман. Вот тогда вы можете говорить, что “автор вцепился в равнодушного”, хотя даже там часто не равнодушие, там люди пытаются деловые отношения строить с автором или услуги оказывать платные, а у них требуют любовь. Это не равнодушие, это ужас, особенно если рапан агрессивно напирает.

Но это только часть ситуаций. Их легко увидеть по фактам. Там нет никакой любовной инициативы от героев, нет свиданий, нет секса, а если есть, то под дулом автомата. К такому далеко не все письма сводятся. Часто отношения были и в какой-то мере продолжаются на момент написания письма. Изначально герой мог быть заинтересован или даже влюблен. И это тоже видно по фактам. Научитесь же уже видеть факты в письме.

Опишете сейчас, как видеть факты?

И вот, определив факт заинтересованости героя в начале, вы должны увидеть, чем отвечал на это автор и как он угробил всю динамику, сведя кривую своей СЗ в ноль или до отрицательных значений. Что он делал в ответ, как воспринимал все шаги героя, все его вложения? Обычно рапаны воротят нос или вздыхают и складывают в шкатулочку, отмечая в своем экселе “маловато будет” и “какие-то крошки…”. И если вы будете акцентировать на том, что рапан вытягивает из героя крошки, вы убедите их жадную корону, что тянуть надо свирепо, чтобы были не крошки. Вы должны обращать внимание на то, как рапан принимает все хорошее, что дает ему человек. Благодарен ли он, радуется ли, хочет ли ответить чем-то хорошим (значит это точно не рапан), или он презрительно перебирает, пытается накормить корону?

Чем отличается нормальная радость в ответ на шаги от кормления короны, понимаете? Кто опишет?

Ваши разборы историй, в которых рапаны запороли всю динамику, должны состоять из анализа того, как и чем они все запороли, что было и что стало. Не надо бубнить, что их партнер равнодушен. Он стал равнодушным, но он, возможно, не был таким. Он кидает крошки, когда рапан замахивается скалкой, но изначально он вкладывался спонтанно. Многие герои хотят отношений с нашими авторами. Не то что “горят” и планируют женитьбу, но отношений нередко хотят, а рассмотрев их получше, начинают пятиться. Вот что мы должны разбирать, именно это имеет смысл.

Авторы пишут в рубрику, чтобы вы им сказали, что герои их равнодушны и кидают крошки, их жадная корона Сокровищ ждет именно этого, чтобы гневно хлопнуть дверью и пойти искать более щедрого. Они ради этого вам и пишут, чтобы вы помогли им нарастить гнев на героев, а вы к услугам их короне.

А их корона Победителя хочет, чтобы вы рассказали им, что герой был влюблен, а они его отморозили своим равнодушием. И тогда они будут бегать за героем и “разогревать” его, то есть тянуть щипцами из него любовь.

Вот два ожидания типичного рапана, между которыми он качается. Чего бы вы ни написали, они постараются накормить корону, не одну, так другую.

Но так как разбираем письма рапанов мы не ради авторов, а ради читателей, мы должны описать всю динамику происходящего, чтобы читатели видели, как так получилось, что автор оказался в Ж. Это самое важное.

В Ж все оказываются только из-за Жадности.

В фокусе вашем при разборе должны быть жадность.

С самого начала рапан страдает от жадности. Сначала он от жадности ведет себя холодно, боится продешевить, перевложиться, выбирает или выбивает условия получше. Потом от жадности недоволен начавшимися отношениями и вытягивает побольше вложений. А когда от него уже попятились, он от жадности не хочет отлепиться, он уже успел присвоить. Вот тогда он начинает метаться, писать всем подружками, бегать по психологам и заодно в мой блог строчить (и в другие блоги). И у себя еще письмо вешает, чтобы альтернативные мнения собрать.

И единственный вывод, который рапаны делают из всех разборов, в том числе ваших: надо побольше условий ставить на берегу.

Другого вывода нет. Быть щедрей? Щаз. Рапан и так чувствует себя использованным.

Вот возьмите последнее письмо, которое как две капли воды похоже на все письма рапанов, и разберите, как жадность помогла автору угробить отношения и как теперь она от жадности будет сливаться больше, даже если попытается хлопнуть дверью и “уйти”.

И график, кстати, тоже прикиньте.