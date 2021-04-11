 

Мнение: Почему власти выгодны санкции

11.04.2021, 19:26, Разное
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По ВВП на душу населения Россию обошли не только Румыния, Польша, Панама или Латвия, но 1.5-миллиардный Китай.


отсюда

И как объяснить народонаселению, почему с 2011 года все страны мира хоть как-то развиваются, прогрессируют, а мы откатывается назад?

Объяснить можно только санкциями Запада! Мол, Западу не понравилось, что Россия встала с колен, вот и начали нас гнобить…Вот и нет денег для народа. Для силовиков есть, для пропагандистов есть, а вот для народа – увы….

Еще раз: Это все проклятый Запад. Это все его санкции. А власть тут не при делах,  власть –  белая и пушистая…

Телевизор и прочие пропагандисты все это обьяснят народанаселению. А для непонятливых есть дубинки силовиков, покладистые суды…  да и в колониях предостаточно мест…

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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