Мнение: Почему власти выгодны санкции

По ВВП на душу населения Россию обошли не только Румыния, Польша, Панама или Латвия, но 1.5-миллиардный Китай.



отсюда

И как объяснить народонаселению, почему с 2011 года все страны мира хоть как-то развиваются, прогрессируют, а мы откатывается назад?

Объяснить можно только санкциями Запада! Мол, Западу не понравилось, что Россия встала с колен, вот и начали нас гнобить…Вот и нет денег для народа. Для силовиков есть, для пропагандистов есть, а вот для народа – увы….

Еще раз: Это все проклятый Запад. Это все его санкции. А власть тут не при делах, власть – белая и пушистая…

Телевизор и прочие пропагандисты все это обьяснят народанаселению. А для непонятливых есть дубинки силовиков, покладистые суды… да и в колониях предостаточно мест…

Картинка отсюда

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