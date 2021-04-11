Мнение: Почему власти выгодны санкции
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По ВВП на душу населения Россию обошли не только Румыния, Польша, Панама или Латвия, но 1.5-миллиардный Китай.
отсюда
И как объяснить народонаселению, почему с 2011 года все страны мира хоть как-то развиваются, прогрессируют, а мы откатывается назад?
Объяснить можно только санкциями Запада! Мол, Западу не понравилось, что Россия встала с колен, вот и начали нас гнобить…Вот и нет денег для народа. Для силовиков есть, для пропагандистов есть, а вот для народа – увы….
Еще раз: Это все проклятый Запад. Это все его санкции. А власть тут не при делах, власть – белая и пушистая…
Телевизор и прочие пропагандисты все это обьяснят народанаселению. А для непонятливых есть дубинки силовиков, покладистые суды… да и в колониях предостаточно мест…
Картинка отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет