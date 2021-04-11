Мнение: Искусство протокольного троллинга





Европейцы очень сильно недовольны, как "друг Реджеп" обошелся с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн.

Сначала вынудил ее стоять, а затем усадил на диван, принизив главу европейской дипломатии и как политика и как женщину.

Вполне понятно, что без халтурной работы европейской службы протокола, эти турецкие уловки вряд ли были бы возможны.

Но с другой стороны, есть за всеми этими хитростями и подколками сермяжная правда – Турция на текущий момент более субъектна, нежели Европейский Союз, поэтому проявленная протокольная слабость ЕС, является отражением его внешнеполитической импотенции, что и позволяет даже Турции подобным образом относиться к ЕС.

Турки, кстати, в прошлом году на собственной шкуре поняли, каково это, когда их ловят в протокольные сети, когда прилетевшего в Москву на переговоры по Идлибу Эрдогана заставили чуток подождать под дверью, а затем усадили рядом с символичной фигурой Екатерины Великой, которая отвоевала у турок часть их империи, рядом с камином, на котором стояли часы посвященные победе над Турцией в 1878 году.

Как видим, турки учли полученный урок и теперь провернули нечто подобное с ЕС, отсюда и продолжающаяся второй день истерика, что турецкий диктатор унижает женщин, демократию и Европу. За последние месяцы это уже 2-е унижение для европейской дипломатии, зимой "на все деньги" скатался в Москву Боррель, после чего почти месяц атлантическая пресса вопила, что Кремль унизил не только Борреля, но и Европу, а Боррель дурачок поверил, что русские с ним будут обращаться цивилизованно.

Впрочем, бывают и менее искусные и более прямые примеры протокольного унижения.

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