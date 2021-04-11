В РФ в марте упали продажи пикапов

В прошлом месяце на российском рынке увеличились продажи новых пикапов.

В свою очередь, местные дилеры за минувший месяц продали свыше 800 новых машин, что свидетельствует о снижении спроса на 7,7% по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, аналитиками подсчитано, что за период с января по март 2021 года всего удалось реализовать на отечественном рынке более 1,8 тысяч новых машин, что подтверждает падение продаж на 27,6%.

Кроме того, самым продаваемым на российском рынке указан отечественный пикап УАЗ «Пикап», который пришлось свыше 650 продаж за первый квартал текущего года. Эксперты не исключают, что в дальнейшем удастся существенно увеличивать прирост продаж пикапов на российском рынке в нынешнем году.