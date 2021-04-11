Продажи Lexus в РФ в марте выросли на 11%

Премиальный японский бренд Lexus в марте продал на российском рынке свыше 2,4 тысяч новых машин.

Указанный объем подтверждает существенный прирост спроса на 11% по сравнению с 2020 годом. Также указывается, что производителем продано в РФ за период с января по март 2021 года более 5,1 тысяч новых машин, что на 13% превышает те результаты, которые достигли в прошлом году. Кроме того, самым продаваемым за минувший месяц остается кроссовер Lexus Lexus, который приобрели свыше 2,4 тысяч клиентов.

Следующим по уровню продаж оказался компактный кроссовер Lexus NX с результатом 1,2 тысяч сделок в прошлом месяце с приростом на 28%. В тройку также вошел полноразмерный внедорожник LX, который приобрели в марте более 700 клиентов.