Ученые рассказали о способностях новозеландского меда к излечению заболеваний

Британский диетолог Кристин Бейли пояснила о целебных качествах, присущих меду, производимому в Новой Зеландии из дерева манука. Натуральный продукт, известный аборигенам на протяжении тысячелетий, обладает массой полезных компонентов для терапии разных заболеваний.

Как выяснили ученые, представляющие Центр питания и здоровья в Испании, дикий мед имеет в своем составе Метилглиоксаль. Данная кислота обладает рядом антибактериальных и антимикробных свойств. Помимо этого, новозеландское лакомство содержит растительные антиоксиданты – фенольную кислоту и флавоноиды. Такие компоненты позволяют меду манука бороться с воспалительными процессами, способными нанести большой вред человеческому организму без соответствующего лечения. Как пояснили исследователи, хронические воспалительные процессы могут вылиться в проблемы с сердечно-сосудистой системой, вызвать сахарный диабет, заболевания почек, неалкогольную жировую болезнь печени, нейродегенеративные расстройства, а также чреваты появлением онкологических болезней. К слову, испанские медики подчеркнули, что новозеландский мед обладает “противораковой активностью против различных типов опухолей”.

Наблюдения испанских ученых подтвердили их зарубежные коллеги, заявив, что натуральный мед островных аборигенов снижает риск заболевания диабетом даже несмотря на то, что изначально является сладким продуктом. Что же касается профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то в этой сфере пользу меда обеспечивает его способность к предотвращению процесса окисления липопротеинов низкой плотности, нередко называемых “плохим” холестерином. “Он обладает защитным действием для нервной, респираторной систем и желудочно-кишечного тракта, способен предотвратить развитие астмы и бактериальных инфекций”, – добавили эксперты.

Резюмируя, Кристин Бейли напомнила о важности в жизнедеятельности организма кишечника, отметив, что мед манука способен “помочь облегчить ряд общих пищеварительных симптомов и поддержать общее здоровье пищеварительной системы”. Такое действие натурального продукта обусловлено, в том числе, его способностью к увеличению в кишечнике количества пробиотиков Lactobacillus. При этом способы терапии с использованием новозеландского продукта могут быть весьма разнообразными: его можно есть прямо с ложки, смешивать с согревающим напитком, добавлять в смузи, использовать в десертах, добавлять в салаты в качестве заправки, а для лечения кожных заболеваний, например, прыщей или экземы, достаточно нанести на кожу. Материалы исследования опубликованы на ресурсе ifst.onlinelibrary.wiley.com.

Источник: profile.ru