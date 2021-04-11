Ученые рассказали о полезных свойствах популярного молочного продукта

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого рассказали о полезных свойствах, присущих одному из популярных молочных продуктов – йогурту. По словам исследователей, данный компонент пищевого рациона способствует предотвращению ряда заболеваний и приближает человека к долголетию.

Данный молочный продукт, полученный путем брожения молока с помощью йогуртовой культуры, содержит химические составляющие в виде белка и кальция, а также может генерировать развитие здоровых кишечных бактерий. Впрочем, как заявляют медики, главным образом нужно отдавать приоритет тем видам продукта, в которые не включены сахар и добавки. Одним из основных обусловливающих факторов пользы йогурта являются входящие в его состав пробиотики. Они способствуют рациональному регулированию пищеварительной системы и избавляют от проблем с желудочно-кишечным трактом. Также йогурт улучшает процесс усвоения организмом минералов и витаминов, которые укрепляют иммунитет, помогают контролировать массу тела и снижают риск развития онкологических заболеваний.

Йогурт является хорошим диетическим источником кальция, необходимого для поддержания здоровья костей и зубов, свертывания крови, заживления ран и поддержания нормального артериального давления. Для достижения максимального синергетического эффекта специалисты рекомендуют сочетать употребление указанного молочного продукта с витамином D, помогающим тонкому кишечнику в усвоении кальция. Резюмируя, эксперты отметили, что йогурт благотворно влияет и на работу мозга, защищает от диабета второго типа, а также, по мнению некоторых исследователей, предохраняет детей и беременных женщин от воздействия тяжелых металлов. Материалы исследования опубликованы в Medical News Today.

Источник: profile.ru