Ученые: Один из самых популярных продуктов может спровоцировать развитие рака

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние на состояние организма различных фруктов, в том числе – цитрусовых. Выяснилось, что указанные тропические продукты, наряду с полезным влиянием на здоровье, могут стать причиной опасного онкологического заболевания.

По словам ученых, представляющих Университет Индианы (США), речь идет о меланоме – раке кожи. Исследование пищевого рациона людей с диагностированной упомянутой болезнью показало, что ежесуточное употребление трех и более порций цитрусовых, особенно апельсинов и апельсинового сока, повышает риск развития кожного онкологического заболевания на 63%. Весьма осторожными с включением данных продуктов в рацион необходимо быть людям со светлой кожей – они входят в группу повышенного риска по этому недугу.

Как полагают медики, причиной такого негативного действия популярных среди жителей планеты апельсинов является содержащийся в них псорален, которому присущи фотосенсибилизирующие и фотокарциногенные свойства. Материалы исследования были опубликованы Британским журналом дерматологии.

Источник: mirnov.ru