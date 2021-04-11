 

Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде

11.04.2021, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Александр Лукашенко сумел удержаться у власти после волнений, вызванных результатами президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. При этом для достижения цели Батька использовал наиболее примитивный, но действенный, по его мнению, метод — силовой.

Теперь Белорусский главнокомандующий активно использует Запад в качестве собирательного образа врага, который представляет угрозу государственному суверенитету. Наиболее агрессивную политику в отношении Белоруссии, по словам последнего диктатора Европы, ведут Польша и Литва.

Александр Григорьевич выразил намерение закрыть посольства в этих странах. Лукашенко отметил, что нет смысла тратить бюджетные деньги на содержание штата сотрудников в тех условиях, когда дипломатические отношения фактически поставлены на паузу.

Батька подчеркнул, что политика Польши и Белоруссии по отношению друг к другу никогда не была стабильна, но теперь ситуация в значительной степени обострилась. Лукашенко добавил, что в случае эскалации конфликта Белоруссия “припомнит оккупацию части страны в двадцатые-тридцатые годы и даст за это по морде”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / В Кемеровской области продлили режим «черного неба»

25.09 / Мнение: О слезании России с нефтяной иглы

02.10 / Дональд Трамп заразился коронавирусом

16.07 / “Очень хочу на море”: Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко на курорте

26.03 / Старейший в Новосибирске ледник может растаять из-за аномального повышения температуры

27.06 / Мнение: Чрезмерный снос памятников в США, продолжение коронакризиса и низкое падение производства в России

19.07 / Американского военнослужащего арестовали за передачу секретных данных россиянину

31.07 / “Сейчас работают юристы”: Манукян прокомментировал расставание с Бузовой

20.01 / Ученые: Осы-полисты способны узнавать друг друга «в лицо», как люди

09.03 / Мнение: Дуболомы из Роскомнадзора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика