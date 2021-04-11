 

Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман

11.04.2021, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На протяжении прошлых лет Александр Лукашенко периодически принимал решения, которые могли вредить его главному геополитическому партнеру — России. Последним наиболее громким поступком, который можно отнести к данной категории, была попытка обвинить несколько десятков российских граждан в планировании операции по дестабилизации обстановки на территории республики.

Политолог ютуб-канала “MINSKI” Артем Шрайбман напомнил несколько случаев, когда белорусская власть действовала против интересов России. Среди них особняком стоят репрессии в отношении российских журналистов, а также запрет “Бессмертного полка”.

Эксперт отметил, что в нынешнем году ситуация в значительной степени изменилась. Теперь создать пророссийскую партию в республике гораздо проще.

Шрайбман убежден, что Александр Григорьевич боится бесить Россию. Он добавил, что белорусская власть наверняка предпримет попытки предлагать те или иные проекты, которые могут оценить в Москве. Подобные манипуляции Шрайбман назвал симулированием пророссийской активности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Тюрьма Навального

12.03 / Скандалы: «Молдавская» истина для Елены Платон

22.03 / Елизавета II дала необычные клички своим новым собакам

28.07 / Версия: Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа?

23.10 / В Крыму обнаружили древний склеп

18.02 / Александра Бортич впервые о муже, беременности, сыне и гонорарах

25.06 / СК объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева из-за постов в фейсбуке

15.02 / Владимира Соловьева забанили в новой соцсети

04.08 / Учёные: Постоянное повышение артериального давления чревато деменцией и инсультом

25.09 / Похудевшая Селена Гомес показала шрам после пересадки почки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика