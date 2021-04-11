Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман

На протяжении прошлых лет Александр Лукашенко периодически принимал решения, которые могли вредить его главному геополитическому партнеру — России. Последним наиболее громким поступком, который можно отнести к данной категории, была попытка обвинить несколько десятков российских граждан в планировании операции по дестабилизации обстановки на территории республики.

Политолог ютуб-канала “MINSKI” Артем Шрайбман напомнил несколько случаев, когда белорусская власть действовала против интересов России. Среди них особняком стоят репрессии в отношении российских журналистов, а также запрет “Бессмертного полка”.

Эксперт отметил, что в нынешнем году ситуация в значительной степени изменилась. Теперь создать пророссийскую партию в республике гораздо проще.

Шрайбман убежден, что Александр Григорьевич боится бесить Россию. Он добавил, что белорусская власть наверняка предпримет попытки предлагать те или иные проекты, которые могут оценить в Москве. Подобные манипуляции Шрайбман назвал симулированием пророссийской активности.