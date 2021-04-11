 

Москвичам пообещали на следующей неделе июньскую погоду

11.04.2021, 18:58, Новости дня
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В предстоящую неделю москвичей ждут солнечные и теплые дни, до четверга в Москве погода будет как в июне, в среду может быть побит рекорд тепла, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, еще 10 апреля началась фенологическая весна, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво стала превышать плюс пять градусов, а значит, стартовали механизмы повсеместного пробуждения природы и миграции птиц. Также при таких температурных показателях наступила и автомобильная весна, поэтому можно смело менять автошины на летний вариант эксплуатации, передает РИА «Новости».

Благодаря солнечному антициклону, как отметил синоптик, в ближайшие пять суток, до четверга включительно, будут солнечными, сухими и аномально теплыми.

«Например, в Москве к середине недели даже ночью будет не прохладнее плюс 7-9, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 20-22, что на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям июня – плюс 21,7. Кроме того, на пик потепление выйдет к среде, а значит, есть вероятность того, что будет побит рекорд этого дня, зафиксированный столичными метеорологами 14 апреля 1962 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 20,8», – рассказал Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил, что в выходные в Москве начнется «супервесна»: ожидается много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла, а на следующей неделе – до плюс 20.



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