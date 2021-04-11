 

Названы сроки появления российского самолета-невидимки

11.04.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ утвердили проект бомбардировщика-невидимки нового поколения, сообщили в Министерстве обороны.

«Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» возьмут на вооружение в 2027 году, передает РИА «Новости».

По задумке российских военных, самолет сможет преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО. Пока в ведомстве скрывают внешний облик новинки, для публики доступны только эскизы с предполагаемым внешним видом бомбардировщика. Предполагается, что машина должна быть построена по схеме «летающее крыло», то есть когда подъемную силу создает фактически вся поверхность судна. Тем временем, российские журналисты раскрыли некторые характеристики будущего самолета: подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния бомбардировщика, концепция его боевого применения предполагает ракетные удары по наземным объектам с большой дистанции. Предположительный запас полета составляет 15 тыс. километров.

Ранее в РФ назвали конкурентов российского истребителя Су-35.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / В Офисе президента Волынскую область назвали Луцкой

20.12 / США могут “очень сильно повлиять” на ситуацию с Донбассом и Крымом – Зеленский

28.09 / Франция назвала условие визита Макрона в Россию

14.11 / Ученый назвал наиболее подверженных тяжелой форме COVID-19 людей

20.08 / Полиция Портленда применила слезоточивый газ против демонстрантов

07.07 / Общество: Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

04.10 / Армения допустила обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

02.07 / Смолия на посту главы Нацбанка может заменить глава государственного “Укргазбанка” – СМИ

26.11 / Специалисты НАСА помогут создать городской самолет

14.02 / Focus – Байден поставил бундесвер перед опасной афганской дилеммой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика