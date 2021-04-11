Названы сроки появления российского самолета-невидимки

В РФ утвердили проект бомбардировщика-невидимки нового поколения, сообщили в Министерстве обороны.

«Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» возьмут на вооружение в 2027 году, передает РИА «Новости».

По задумке российских военных, самолет сможет преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО. Пока в ведомстве скрывают внешний облик новинки, для публики доступны только эскизы с предполагаемым внешним видом бомбардировщика. Предполагается, что машина должна быть построена по схеме «летающее крыло», то есть когда подъемную силу создает фактически вся поверхность судна. Тем временем, российские журналисты раскрыли некторые характеристики будущего самолета: подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния бомбардировщика, концепция его боевого применения предполагает ракетные удары по наземным объектам с большой дистанции. Предположительный запас полета составляет 15 тыс. километров.

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