 

Кеосаян снимет сериал о штурме дома «мытищинского стрелка»

11.04.2021, 18:57, Разное
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Министерство культуры сообщило о готовности финансировать создание 10-серийного фльма о событиях 30 марта, когда правоохранительные органы пытались захватить забаррикадировавшегося в своем доме Владимира Барданова.

Прототипом главного героя сериала станет боец Росгвардии, получивший ранение в ногу в результате перестрелки с «мытищинским стрелком». Сценарий сериала уже начала писать Маргарита Симоньян, о чем она сообщила своим подписчикам в соцсетях: «В фильме будет все: и любовь к Родине, и защита Отечества, и прекрасная служба, и мужская дружба. И награда найдет своего героя, пока больше не могу раскрыть подробностей»,.

Как рассказал режиссер и продюсер сериала Тигран Кеосаян, производство сериала планируется начать в начале мая, первая серия должна выйти на экраны 12 июня, сейчас идет подбор актеров, на днях планируется начать пробы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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