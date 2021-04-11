 

ВОЗ потребовала от всех авиакомпаний нарисовать маски на носах самолётов

11.04.2021, 18:58, Разное
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предписала всем авиакомпаниям планеты поддержать кампанию «Not without my mask» и нарисовать медицинские маски на носовых обтекателях всех воздушных судов.

– В то время, когда мир во главе с ВОЗ борется с пандемией, незащищённые «лица» самолётов подают плохой пример людям и заставляют их пренебрегать медицинскими масками. Если люди будут видеть маски на самолётах, они будут серьёзнее относиться к нашим рекомендациям и так мы победим пандемию в кратчайшие сроки, – говорится в обращении главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Согласно предписанию ВОЗ, с 15 апреля ни один самолёт не сможет подниматься в воздух и даже стоять на аэродроме без маски на носу. Самолёты, на которые не успеют нанести изображения масок в указанный срок, должны быть зачехлены так, чтобы передней части фюзеляжа не было видно. Ведущие авиакомпании мира уже назвали это требование невыполнимым. Во-первых, за неделю невозможно покрасить столько самолётных носов, во-вторых, это стоит огромных денег, которых у авиаторов нет – рынок авиаперевозок рухнул из-за коронавируса.

В ООН, подразделением которой является ВОЗ, отговорки авиакомпаний считают легкомысленным отношением к пандемии. Там отказались не только отменить, но даже отсрочить запрет полётов без масок.

Единственная страна, самолёты которой ВОЗ разрешила не перекрашивать, это Китай. Доктор Гебрейесус сказал, что Китай и без того пострадал от коронавируса, кроме того, огромный авиационный парк КНР будет дорого и сложно оснащать масками.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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