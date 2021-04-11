В «Магните» испытывают робота для дезинфекции

Робот модели UltraBot создан специалистами «Сколтеха». Машина обладает искусственным интеллектом и чудесной способностью при помощи ультрафиолета убивать на поверхностях 99,9% вредоносных бактерий.

Во время пандемии такая техника важна в местах, часто посещаемых людьми, отмечают ученые. Но пригодится она и после.

Для того чтобы достичь делаемого результата, достаточно запустить робота в зал супермаркета на 30-40 минут. Затем, используя алгоритмы искусственного интеллекта, он будет определять те места в зале, где чаще всего появляются посетители, и обрабатывать поверхности именно там. Кроме ИИ, машина оснащена 3D-камерами, с которых она получает качественное изображение, превращаемое в цифровой формат для дальнейшей обработки.